Cocaina sotto il cruscotto, dosi negli slip e un libro dei clienti: sei arresti tra Roma e Provincia

Un’offensiva a tutto campo contro la rete dello spaccio su scala urbana e provinciale. È il bilancio delle ultime operazioni condotte dagli agenti della Polizia di Stato a Roma ed in provincia, che hanno portato all’arresto di sei persone, al sequestro di più di 200 confezioni di stupefacente e al recupero di circa 30.000 euro in contanti presunto provento dello spaccio.

I nascondigli e la centrale dello spaccio

A Tor Carbone, gli agenti dell’VIII Distretto hanno sorpreso un 23enne che nascondeva 19 involucri di cocaina sotto il cruscotto grazie ad un cofanetto calamitato attaccato alla scocca dell’auto.

Nel quartiere Della Vittoria, un 27enne fermato in scooter con 73 dosi nel bauletto ha guidato i poliziotti fino al suo appartamento, una vera centrale logistica dove sono stati trovati altri 50 grammi di droga e ben 14.000 euro in contanti.

Libri contabili e dosi negli slip

Controlli mirati anche a Ponte Milvio e Marino, dove due uomini sono stati trovati con dosi di sostanza stupefacente occultate negli indumenti intimi.

Ad Anzio, invece, gli investigatori hanno intercettato un 54enne che viaggiava con 20 dosi contrassegnate da nastri colorati e, nella propria abitazione, ne custodiva altre 88 ed un libro contabile con cifre e soprannomi dei clienti.

A chiudere il quadro, l’arresto di un 66enne già sottoposto ad obbligo di dimora. Tutti i provvedimenti sono stati convalidati dal Giudice.

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