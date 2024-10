Colonie feline, nuove modalità di fornitura di cibo

Cambia la modalità di distribuzione del cibo per i gatti delle colonie feline ufficialmente registrate. Il Dipartimento Tutela Ambientale, che contribuisce alla fornitura di alimenti per i gatti presenti nelle colonie, ha introdotto un nuovo procedimento per la ripartizione del cibo, del quale è stata data comunicazione a tutti i referenti delle colonie.

Nel 2024 sono stati messi a bando 80.000 euro – il doppio rispetto all’anno precedente – per l’acquisto di cibo di diverse marche per le colonie presenti all’interno del territorio capitolino e censite dalle ASL. All’esito di una procedura di affidamento, è stato scelto “Giulius”, operatore economico con punti vendita su tutto il territorio cittadino.

La nuova metodologia di distribuzione prevede che i referenti inviino le richieste con le informazioni sulla tipologia, la quantità e il punto vendita dove intendono ritirare il cibo.

A differenza della precedente procedura, che prevedeva l’acquisto di una sola marca di cibo e il ritiro direttamente al canile di Muratella, l’attuale dispone il coinvolgimento iniziale dei referenti delle colonie chiamati a scegliere la tipologia di alimenti che più si adattano alle abitudini e all’età media degli animali accolti, garantendo una migliore organizzazione e l’utilizzo di tutte le risorse acquistate dall’Amministrazione.

In particolare, le colonie che hanno fatto richiesta quest’anno sono circa 610 per un totale di 9324 gatti, a fronte delle 550 dell’anno precedente.

“Con questa nuova procedura abbiamo voluto rendere più puntuale ed efficiente l’impiego delle risorse economiche destinate al sostegno delle colonie feline della città, contribuendo a migliorarne i servizi di assistenza.

Occorre anche ricordare il prezioso impegno dei volontari, la cui collaborazione consente una cura giornaliera e un aggiornamento costante sullo stato di salute degli animali” ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente, Agricoltura e Ciclo dei Rifiuti.

