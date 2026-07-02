Colosseo: maranza e baby gang scatenano il caos in diretta social, assalto alle auto dei vigili

I telefonini dei turisti stranieri, abituati a riprendere la maestosità dell’Anfiteatro Flavio, hanno catturato stavolta una scena di pura follia urbana.

Largo Gaetana Agnesi, la celebre terrazza panoramica che sovrasta la fermata della Metro B e offre uno degli scorci più fotografati al mondo, si è trasformata nella notte in un ring.

Protagonisti della guerriglia una fitta comitiva di giovanissimi, tra cui molti appartenenti alla subcultura dei cosiddetti “maranza” e baby gang composte da minori stranieri non accompagnati fuoriusciti dalle strutture d’accoglienza, che si sono scagliati contro le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.

I video dell’assalto, rimbalzati freneticamente su TikTok e Instagram, mostrano la totale incredulità dei visitatori di fronte a un’esplosione di violenza gratuita nel cuore del patrimonio storico romano.

Fuochi d’artificio tra i turisti e caccia alla divisa

La scintilla è scoccata quando il gruppo ha improvvisato un “Capodanno fuori stagione”, molto probabilmente per festeggiare un compleanno, accendendo batterie di fuochi d’artificio e petardi ad alto potenziale proprio in mezzo alla folla che passeggiava sulla terrazza.

Il fuggi fuggi generale dei turisti ha fatto scattare l’intervento immediato dei Caschi Bianchi, ma l’arrivo delle auto di servizio ha finito per fare da detonatore alla rabbia del branco.

Invece di disperdersi, decine di giovani hanno circondato i mezzi istituzionali. Sotto gli occhi dei passanti, alcuni componenti della banda si sono scagliati con calci e pugni contro le carrozzerie delle auto della Polizia Locale, mentre i più esagitati hanno tentato una disperata mossa di fuga aggrappandosi al cofano e cercando di forzare la portiera di una vettura civetta per prenderne il controllo.

Il furto è sfumato solo perché al posto di guida si trovava un agente in abiti civili che, presidiando l’abitacolo, ha bloccato le portiere e ha messo in moto per mettere in sicurezza il mezzo.

Bloccati i giovani

Nel caos, un cittadino egiziano di 21 anni è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, dopo aver preso a calci un veicolo di servizio. Un secondo giovane è stato invece arrestato poco dopo dagli agenti della Polizia di Stato.

La piazza sopraelevata che affaccia sulla fermata della Metro B “Colosseo” è da tempo nel mirino dei comitati di quartiere che denunciano questo genere di disordine.

L’allarme dei sindacati: «Servono tutele e riforme»

Sul grave episodio di violenza urbana è intervenuto con durezza il Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale).

Il segretario romano, Marco Milani, esprimendo piena solidarietà ai colleghi feriti, ha riaperto lo scontro con le istituzioni sulla necessità di una riforma legislativa del comparto:

«Siamo stanchi di fare i conti con una violenza quotidiana nei luoghi simbolo della Capitale senza avere le giuste tutele contrattuali, previdenziali e le medesime dotazioni operative delle altre forze di polizia. Servono strumenti di contenimento moderni e una formazione specifica per affrontare l’aggressività delle bande giovanili che ormai non hanno più alcun timore della divisa».

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