Colpaccio a San Basilio: vinti 500.000 euro con un Gratta e Vinci da 5 euro

Tra maltempo, cronaca nera e tensioni quotidiane, il quartiere San Basilio ha respirato un po’ di fortuna.

Mercoledì 11 febbraio 2026, in via Casal Tidei, la “Dea Bendata” ha scelto un fortunato cittadino, lasciandogli un premio che ha già trasformato le conversazioni dei bar e dei negozi della zona.

Il colpo da mezzo milione

La vincita, resa nota solo ieri dopo le procedure di validazione del tagliando, è avvenuta presso il Tabacchi Caffè Tidei, punto vendita storico di via Casal Tidei 10.

Bastavano 5 euro per un biglietto della serie “New Tutto per Tutto”, e la fortuna ha deciso di premiare al massimo livello: 500.000 euro, il premio più alto previsto per questo tipo di lotteria.

Chi è il vincitore?

Come spesso accade in queste occasioni, l’identità del fortunato resta avvolta nel mistero. Potrebbe essere un residente del quartiere, oppure un lavoratore di passaggio, attratto dalla posizione strategica del tabacchi.

Nel frattempo, nel quartiere è partita la consueta “caccia al vincitore”: curiosità, entusiasmo e un po’ di speranza che il denaro possa arrivare a qualcuno che davvero ne abbia bisogno, in un’area di Roma spesso protagonista solo di notizie negative.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.