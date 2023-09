Concerto “Dal Classico al Romantico” al Museo A. Nena

Un evento straordinario, magico quello del 9 settembre 2023. Non accade infatti se non raramente che si ritrovino tutte insieme le migliori condizioni per una così splendida e memorabile serata.

Ed è invece accaduto nel raccolto Museo dedicato ad Alfiero Nena. Qui i talentuosi allievi della professoressa Catalina Diaconu appena reduci dal concerto conclusivo della V edizione del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici” a Riano (Roma), si sono trovati a confrontarsi nuovamente con un pubblico molto attento e competente mentre tutti insieme sono stati come sommersi dal fascino del luogo, coinvolti dal connubio più che felice tra le opere del Maestro scultore Nena i virtuosismi di cinque pianisti sprizzanti talento.

Al di sopra di tutti, la figura di Catalina Diaconu la loro docente, che ieratica, attenta ad ogni nota, ad ogni più piccolo particolare, era in congiunzione empatica evidente con i suoi giovani.

Il concerto era intitolato Dal Classico al Romantico, Concerto dei partecipanti alla Masterclass Internazionale “Cetona – I giorni del pianoforte”. I brani eseguiti:

F. Chopin (1810-1849)

– Preludio op. 28 in Mi minore

– Mazurka op. 67 n. 4 in La minore

Alexander Jonas Horsfall – Pianoforte

– L. van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 27 n. 2 in Do diesis Minore. Adagio sostenuto

– F. Chopin (1810-1849) – Valzer in La minore

Francesco Pignataro – Pianoforte

F. Chopin (1810-1849)

– Etude op. 25 n. 2 in Fa minore

– Polacca in Sol diesis minore

Anastasia Stoica – Pianoforte

L. van Beethoven (1770-1827)

– Sonata op. 13 n. 8 in Do minore – Grave. Allegro di molto e con brio

F. Chopin (1810-1849) – Polacca op. 26 in Do diesis minore

– Etude op.10 n. 12 in Do minore

Daniele Di Nardo Di Maio-Pianoforte

J. Haydn (1732- 1809) – Sonata hob. XVI:34 in Mi minore

F. Liszt (1811-1886) – Leggenda n. 2, S175, “St. Francois de Paule marchant sur les flots”

Samuele Cuicchio – pianoforte

Ciascun allievo ha tirato fuori la propria individualità, il proprio carattere nell’interpretazione dei brani in programma, superando agevolmente tutte le difficoltà insite in ciascuno palesando una continuità artistica plasmata, come un “imprinting” dalla Diaconu dal più piccolo al più grande. E i convenuti hanno potuto apprezzare gli autori con tutte le loro caratteristiche: la vigorosa dolcezza di Chopin, il rigore di Haydn, la passione di Beethoven, la maestosità del virtuosismo di Liszt.

Al termine, gli intervenuti si sono profusi in approvazioni ed hanno ringraziato per l’alto livello della loro esecuzione

Nutrita la partecipazione del pubblico che ha saturato la capienza dei posti a sedere. Erano presenti i curatori del Museo Francesca e Giorgio Nena fratelli dello scultore insieme con Luigi Matteo suo cognato, che hanno avuto parole di approvazione e di elogio nella consegna dei diplomi. Questi giovani avranno altri palchi da calcare ma il Museo Nena resterà sempre nella loro memoria e nel loro cuore. Qui la commistione tra l’arte somma di Nena e le note del pianoforte si è fusa in un connubio virtuoso che non ha marcato soltanto l’animo dei giovani pianisti ma senza dubbio anche quello degli astanti.

In ossequio alla Prof Catalina Diaconu le signore romene si sono presentate nel loro costume nazionale e tra queste spiccava la prof. Tania Chirita madre del soprano Isabelle Haile che speriamo di avere in un recital al Museo Nena. E la dott.ssa Tatiana Ciobanu sempre in omaggio a Catalina Diaconu e apprezzamento all’allieva italo-romena, ha fatto pervenire un fragrante “colac”, un pane intrecciato che tradizionalmente in Romania viene servito in occasione di festività e momenti speciali che ciascuno dei partecipanti ha voluto spezzare con le proprie mani come nell’antico in segno di riconoscimento e di condivisione.

Ha rallegrato il fine concerto un apprezzatissimo vin d’honneur offerto da “Adrian’s Casa del gelato” di Viale Ettore Franceschini 72 a Colli Aniene appassionato estimatore dell’arte di Nena.

Il prossimo concerto, il 27 settembre prossimo, con la pianista Letizia Lucchesi.