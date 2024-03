Concerto del flautista Davide Di Milo e della pianista Sara Matteo

Dopo la spettacolare prestazione culturale del 21 marzo degli alunni di tre licei artistici presso il Museo Nena che li ha visti danzare, mimare tra le statue del grande scultore, sotto l’attenta e delicata regia della coreografa Francesca Campitelli per il progetto “Le ali della Bauhaus”, il Museo si propone ancora con un’altra manifestazione culturale che avrà come protagonisti il flautista Davide Di Milo e la pianista Sara Matteo in un concerto di grande valore culturale. Le musiche sono di C. P. E. Bach: triosonata in re M, H505, Mel Bonis sonata per flauto e pianoforte (1904) e C. Nielsen Concerto per flauto e orchestra, Fs 119 . L’evento, ad ingresso libero e gratuito, si terrà domenica 24 marzo 2024 alle ore 18,30 presso l’Associazione Fidia-Museo Nena, in Via E. D’Onofrio, 35 Roma. Saranno gradite le prenotazioni presso luigimatteo@yahoo.it oppure whatsapp 3478012813.

Gli autori

Carl Philipp Emanuel Bach (Weimar, 8 marzo 1714 – Amburgo, 14 dicembre 1788) compositore, organista e clavicembalista tedesco, fu il quinto e più famoso dei venti figli del celebre compositore Johann Sebastian Bach. Di questo autore ascolteremo la triosonata in re M, H505. Mel Bonis, all’anagrafe Mélanie-Hélène Bonis (Parigi, 21 gennaio 1858 – Sarcelles, 18 marzo 1937) compositrice francese, fu allieva prevalentemente di César Franck e di Charles Koechlin e fece parte, dal principio del XX secolo, dei musicisti più all’avanguardia in Francia. Di lei ascolteremo la sonata per flauto e pianoforte. Per ultimo seguirà il Concerto per flauto e orchestra, Fs 119 di Carl August Nielsen (Sortelung, 9 giugno 1865 – Copenaghen, 3 ottobre 1931) compositore, violinista e direttore d’orchestra danese, conosciuto principalmente per le sue 6 sinfonie e per i suoi concerti per flauto, per clarinetto e per violino e orchestra. Nel nostro caso l’orchestra sarà sostituita senza alcun rammarico dal pianoforte suonato dalla collianienense Sara Matteo che accompagnerà il flauto traverso di Davide Di Milo.

Gli artisti

Davide DI MILO. Nato a San Giovanni Rotondo nel 2002, intraprende lo studio del flauto traverso all’età di 6 anni. Sin dai primi anni dimostra un grande interesse e talento per la musica, grazie anche alla passione trasmessa dalla sua prima insegnante Vilma Campitelli. Partecipa a numerosi concorsi, come la terza edizione del Concorso Internazionale “Garganum” sia in formazioni orchestrali che cameristiche, ottenendo ottimi risultati. All’età di 11 sostiene l’esame di ammissione presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia- sez. staccata di Rodi Garganico, dove consegue con il massimo dei voti il Diploma Accademico di I livello nell’anno 2021/2022. Si è esibito in numerose attività concertistiche sia in formazioni cameristiche come il progetto “Il Salotto Musicale” presso Apricena; nel progetto di ensemble “Il Flauto magico”, diretto dal M. Amenduni presso il Teatro Giordano di Foggia; in produzioni orchestrali con “Orchestra Nova” di Foggia; nell’orchestra giovanile del Conservatorio di Rodi con l’esecuzione della Prima sinfonia di Beethoven; nel progetto “Il Flauto Traverso in Italia dal Rinascimento al primo ‘900”, presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma. Ha frequentato Masterclass e corsi di alto perfezionamento tenute da musicisti di prestigioso rilievo quali Filippo Mazzoli, Angelo Colajanni, Danilo Mezzadri, Carlos Feller, Andrea Oliva, Paolo Taballione. Attualmente frequenta il Biennio in Flauto traverso e Musica da Camera presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Si perfeziona con il Maestro Carlo Morena.

Sara MATTEO, nata a Roma nel 1975, si è diplomata in pianoforte con Carmela Pistillo e in Musica da Camera con Marco Lenzi presso il Conservatorio di S. Cecilia in Roma, dove ha successivamente ottenuto con il massimo dei voti il diploma accademico di II livello con specializzazione in Musica da Camera. Si è poi perfezionata con Massimo Pradella, Eugenio Bagnoli e Sasha Bajcic. La sua passione per la musica barocca la porta a conseguire nel 2017 il diploma di clavicembalo col massimo dei voti presso la Royal School of Music di Londra sotto la guida di Andrea Coen. Accompagna regolarmente al festival internazionale “Flautissimo” i nomi più noti del flautismo mondiale. Ha suonato in molte trasmissioni televisive, ha inciso per Radio Vaticana. Per anni ha ricoperto il ruolo di Maestro collaboratore al pianoforte nel Corso di Alto Perfezionamento Flautistico tenuto dal Maestro Michele Marasco a Roma presso la scuola Anton Rubinstein, presso l’AIF e per le varie master class estive tenuti da docenti di fama internazionale, quali Denis Bouriakov, Paolo Taballione, Andrea Oliva, Davide Formisano, Antonio Amenduni, Egbert Jan Louwerse, Matteo Evangelisti. Nel 2003 fonda a Roma la scuola di musica “Anton Rubinstein”, di cui è tutt’ora Direttore artistico insieme con Sasha Bajcic. E’ maestro collaboratore al pianoforte presso il conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila e presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma per le classi di strumenti ad arco ed a fiato. È docente di pratica e lettura pianistica presso il Conservatorio Casella di L’Aquila. Nel Maggio 2021 è stato pubblicato il suo primo saggio incentrato sulla tecnica pianistica in relazione alle filosofie orientali, “Il pianoforte Zen”, che ha suscitato immediatamente grande interesse nell’ambito didattico/professionale, tanto da valerle il premio EIP (Ecòle instrument de paix)- sezione “musica per i diritti umani” – per “la personale e sincretica visione della tecnica pianistica”, consegnatole il 6 Novembre 2021 presso l’Aula magna dell’Università LUMSA di Roma.

