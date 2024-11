Conclusa con successo la Masterclass con Riccardo Tamura

Si è svolta e conclusa con successo la masterclass di canto lirico del tenore Ricardo Tamura, presso l’associazione APS Partenope, che ha visto la partecipazione di tre cantanti brasiliani, una cantante tedesca e due italiane.

Il corso si è svolto dal 21 al 25 ottobre con il saggio finale il 26 presso la casa della cultura “Silvio Di Francia” di Villa De Sanctis.

Al Saggio finale è intervenuto il presidente del V Municipio, Mauro Caliste, che si è congratulato con tutti gli organizzatori e con i cantanti, precisando che “…già da tempo il nostro municipio ha iniziato un percorso virtuoso di grandi eventi culturali-sportivi-musicali”.

Il M° Ricardo Tamura, allievo di famosi cantanti d’opera, come Licia Albanese e Carlo Bergonzi, avendo assimilato da loro la tecnica e lo stile, oltre a continuare a farsi apprezzare come interprete, è convinto testimone e divulgatore del belcanto, una tecnica di canto virtuosistico, caratterizzata dal passaggio omogeneo dalle note gravi alle acute, da agilità nel fraseggio e dalla concezione della voce umana come strumento. Il Maestro, durante il corso, si è concentrato in particolar modo sull’importanza del testo e di conseguenza ha preteso un’attenta cura nell’interpretazione dei brani cantati, facendo di continuo riferimento al “recitar cantando”, all’origine del melodramma.

La straordinaria carriera del maestro Tamura è iniziata per caso:“…avevo studiato geologia, fisica e geofisica, e nel 1988 ero stato selezionato per rappresentare il Brasile in un progetto del Massachusetts Institute of Technology per colonizzare la Luna, ma per problemi burocratici non fu possibile, ne fui amareggiato profondamente; nel frattempo il mio insegnante mi spronava a intraprendere la carriera di cantante e così fu“.

La grande attitudine didattica del Maestro è frutto di grandi sacrifici, esperienze (non sempre positive, ma servono anche quelle) e competenza. Altra dote di Riccardo Tamura è la simpatia, ma quella è, soprattutto, merito di Madre Natura.

Al corso hanno partecipato: Cleide Almeida (mezzosoprano), Daniela Ferri (soprano), Eli Lobato (tenore), Bellani Theophilo Medrado (mezzosoprano), Michela Marconi (soprano), Kristina Saenko (soprano); al pianoforte si sono alternati i maestri Stefania Barbone e Alessio Pacchiarotti.

