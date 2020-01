“Concorso Presepi” della Parrocchia S. Luca. Le premiazioni

Numerosa partecipazione nella seconda edizione del “Concorso Presepi” istituito dalla Parrocchia San Luca Evangelista al Prenestino.

La bellissima iniziativa si è conclusa il 19 gennaio 2020 alla presenza di tutti i premiati, nel Teatro S Luca gremito di persone. L’evento ha acquistato una maggiore valenza con la presenza del Cardinale Montenegro, Arcivescovo di Agrigento.

Lo spirito dell’iniziativa, è quello di voler diffondere sempre di più la tradizione del Presepe, che deve la sua origine nella lontana Notte di Natale del 1223, a Greccio, quando Francesco, rievocando la nascita di Gesù, organizzò una rappresentazione vivente dell’evento.

In questa seconda edizione sono stati novanta i Presepi partecipanti quasi il doppio della scorsa edizione, un lavoro che ha impegnato non poco la Commissione addetta a stimare i lavori fatti da: Casalinghe, Portierati, Circoli Ricreativi, Negozi, Scuole, Gruppi Parrocchiali, Gruppi Parrocchiali, Caritas Quartieri Solidali, Polisportive, Oratori, Circoli Bocciofili. Interessante e bellissima la partecipazione dei 38 bambini.

Un risultato positivo quello di quest’anno, a dimostrazione di quante persone in occasione del Natale prepara nelle proprie abitazione il Presepe punto di riferimento della Cristianità. E’ stimato che nella nostra Comunità sono migliaia le famiglie che s’impiegano al proseguimento delle tradizioni tramandati dai genitori e nonni, molti preferiscono godersi solo con la propria famiglia il loro impegno.

90 persone invece hanno deciso partecipare al Concorso Presepe istituito dalla nostra Parrocchia, concedendo ai volontari che compongono la Commissione costituita da volontari scelti nell’ambito della Chiesa, di prendere visione dei loro Presepi, lavori minuziosi che hanno messo in evidenza le capacità inventive di tutti i partecipanti , un incontro fra l’altro tra concorrenti ed esaminatori anche se pur breve, si è riuscito ad instaurare un rapporto di confidenze, di ricordi, di gioia che il Santo Natale offre a tutti.

A tal proposito i Componenti della Commissione ringraziano Don Romano e Don Francesco per aver offerto la possibilità di attuare quest’alleanza e offrire a tutti la possibilità di conoscere tante splendide persone disposte ad aprirci le porte di casa per parlare di Gesù Bambino ancor prima di mostrarci, i loro bellissimi Presepi. Ringraziano inoltre le centinaia di persone che nel pomeriggio di domenica 19 gennaio sono intervenute al Teatro S Luca per assistere alle premiazioni. I Componenti della Commissione si sentono inoltre il dovere di ringraziare Mauro Caliste Salvatore Confetto e Stefania Tota per la buona riuscita dell’evento.

Un evento quello del pomeriggio di sabato 19 gennaio durato più di qualche ore, sul palco del Teatro si sono alternate tante persone, per ricevere i riconoscimenti, mentre sullo schermo gigante con la reggia di Emanuele Pallotti e Salvatore Confetti si alternava la proiezioni dei Presepi. Il Coro del Sacro Cuore & Friends si è esibito cantando diversi bellissimi e noti canti. Mauro Caliste ancora una volta ha dimostrato le sue grandi doti di conduttore. Don Romano dopo il suo discorso introduttivo è rimasto costantemente nel palco per coadiuvare nelle premiazioni.

Emozionanti e ben programmate le fasi delle premiazioni: Aldo Zaino ha premiato Vittorio Toussaint, – Francesco Dettori Alessandro Nerini, – Emanuele Pallotti Francesca Riccardi, – Rosa Cappa Sergio Bergantino, – Stefania Tota e Enzo Pace Sofia De Amicis, – Suor Valentina Stefania Tota e Enzo Pace i genitori della scuola paritaria dell’infanzia Primaria Istituto Sacro Cuore, – Alessandro Flaviani, Caritas e Quartieri Solidali, – Orlando Tomassi Maria Rosaria De Bernardis – Rossana Donzello Umberto Stefolani- Eleonora e Alessandro Davide Fabrizi, – Antonella Salvatori Carolina Ciccocelli – Salvatore Confetto il presepe realizzato da Chiara D’Angelo.

Attestati alla memoria: sono stati consegnati da Rita Petrantoni alla figlia di Carlo Macale premiato lo scorso anno, e alla moglie di Ruggero Sforza partecipante alla scorsa edizione. Liberata Screnci ha consegnato una Targa a Giuliana Ranieri insegnante del Sacro Cuore. Don Romano De Angelis, Stafania Tota ed Enzo Pace hanno consegnato medaglie ricordo a tutti i bambini. A tutti i concorrenti è stata donata un attestato di partecipazione.

La serata si è conclusa con i saluti e i ringraziamenti del Parroco Don Romano, e del Cardinale Montenegro il quale oltre ai ringraziamenti per l’invito ricevuto e i saluti si è rivolto ai presenti ricordando le peripezie di Maria e Giuseppe per trovare un rifugio caldo e accogliente per Gesù Bambino paragonando le loro vicende a quelle degli immigrati, che come la Sacra Famiglia, cercano un rifugio caldo e sicuro.