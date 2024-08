Consiglio Lazio. Approvate variazioni al Bilancio 2024-2026

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, ha approvato a maggioranza (30 favorevoli e 12 contrari) la proposta di legge regionale n. 166 del 15 luglio 2024, concernente: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie”, illustrata in Aula dall’assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini.

Si tratta di un provvedimento che all’articolo uno autorizza variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, con un incremento complessivo della spesa pari a 31.126.705,73 euro (12.135.000 euro in parte corrente e 18.991.705,73 euro in conto capitale). Circa un terzo del totale viene utilizzato per l’anno in corso.

Approvati anche 29 articoli contenenti disposizioni varie, di cui 13 inizialmente già previsti nel testo e 16 aggiunti durante l’esame dell’Aula. Tra queste, vanno segnalate:

– l’avvio del processo riacquisizione al patrimonio regionale del compendio immobiliare dell’ex presidio ospedaliero San Giacomo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024,

e di riqualificazione della struttura attraverso la realizzazione di un ospedale di comunità, RSA e lungodegenza;

– 4,1 milioni di euro nel triennio 2024-2026 a disposizione dell’Avvocatura regionale per il componimento bonario delle controversie sul risarcimento dei danni in favore dei congiunti delle vittime del crollo delle due palazzine dell’Ater di Rieti ad Amatrice nel 2016;

– 1,5 milioni di euro nel biennio 2024-2025 ad Arsial per la promozione di interventi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in occasione del Giubileo 2025;

– 4,6 milioni di euro nel triennio 2024-2026 per finanziare la legge regionale sul riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori;

– la modifica all’articolo 34 della L.r. 17/1995, che estende da tre a quattro mesi il periodo di caccia al cinghiale, dal primo ottobre al 31 gennaio;

– la partecipazione della Regione Lazio all’Expo 2025 di Osaka, con uno stanziamento di 200mila euro per il 2024 e 550mila per il 2025 per uno spazio all’interno del Padiglione Italia per promuovere la conoscenza delle eccellenze storiche, paesaggistiche e culturali del territorio;

– la norma transitoria sulle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in collettori non serviti da un impianto di depurazione finale, esclusivamente nel rispetto dei valori limite di emissione e solo nelle more della messa in esercizio dell’impianto di depurazione finale, previa installazione di apposito sistema di campionamento;

– la creazione dei “Parchi canili”, dedicati agli animali abbandonati, con riduzione delle aree cementate e maggiore presenza di spazi di terra battuta, ma anche con numerose attività connesse alla loro fruizione da parte dei cittadini.

