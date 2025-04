Contest fotografico Fotocenando all’associazione “Il Geranio”

Venerdì 9 maggio dalle 19.30 presso Il Geranio in via dei Rododendri 15 si terrà il Contest fotografico con cena Fotocenando.

Un’occasione divertente dove incontrarsi, fare nuove amicizie, parlare di fotografia e proporre le proprie foto o anche solo assistere e votare al Contest.

IL BANDO

Il tema del prossimo FOTOCENANDO, che si terrà venerdì 9 maggio 2025 dalle 19.30 presso l’Associazione il Geranio, sarà: “Roma tra luci e ombre”.

All’evento si potrà partecipare sia come concorrenti sia semplicemente come pubblico.

Si prega di prenotare entro il primo maggio.

Il termine ultimo per inviare le foto è mercoledì 7 maggio.

Regolamento:

1) Tema: “Roma tra luci e ombre”.

2) Le foto dovranno essere massimo 5 tutte a Colori o tutte in Bianco e Nero. Il formato dovrà essere adeguato alla proiezione e quindi il lato lungo non dovrà essere inferiore ai 2000 dpi. Se avete dubbi mandatele a pieno formato.

Le foto dovranno essere nominate con un numero sequenziale seguito da nome e cognome dell’autore senza spazi (esempio: 1mariorossi, 2mariorossi ecc.). Non dovranno comparire firme o cornici.

3) Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo info@damianorosa.it tramite Wetransfer.com o Swisstransfer.com entro e non oltre il primo maggio.

4) La partecipazione al concorso è gratuita. Contributo per la cena e le bevande € 20 + tessera, per chi non è ancora socio, € 5.

5) Ci sarà una Giuria tecnica e una Giuria popolare. Due premi saranno assegnati dalla Giuria Tecnica e uno da quella popolare.

La giuria che sarà composta da Salvatore Sanna, Damiano Rosa, Barbara Ledda, tutti fotografi e docenti, Elisa Moricca, pittrice, docente e presidente dell’Associazione “Il Geranio, valuterà gli aspetti tecnici, compositivi, la scelta dell’ordine di successione delle immagini e il grado di attinenza con il tema.

6) I premi consisteranno in Diplomi di merito e premi fotografici a sorpresa.

