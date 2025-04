Contributo affitto, online il bando per l’anno 2024

È stato pubblicato l’avviso per la concessione del contributo affitto 2024. Un sostegno fino a 2000 euro per le famiglie e per quanti si trovano in difficoltà.

Il bando si rivolge a chi è titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato e ha un Isee non superiore a 14 mila euro. Rispetto a quest’ultimo, per poter presentare la domanda, l’incidenza del canone annuo 2024 deve essere maggiore del 24%.

È necessario inoltre avere la residenza a Roma o comunque il domicilio per motivi di studio o lavoro.

Non può partecipare al bando chi ha già ricevuto un contributo per il sostegno all’affitto da parte di altri enti, è assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia agevolata/convenzionata, è proprietario o ha altri diritti su una casa a Roma.

Il contributo comunale, come detto, può arrivare fino a 2000 euro, ma non può superare il 40% del costo del canone annuo.

Le domande si presentano attraverso la piattaforma online GECOA 2024 – accedendo con SPID, CIE e CNS – fino al 23 giugno 2025.

Per tutti i dettagli è possibile consultare l’avviso pubblico nelle pagine del dipartimento Valorizzazione del patrimonio e politiche abitative.

