Convocazione Assemblea Associazione Pugliese di Roma

In conformità a quanto previsto dallo Statuto, e in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, è stata convocata l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Pugliese di Roma A.P.S., nella Sala Roma della sede sociale di Via Aldrovandi 16, in Prima Convocazione Martedì 27 Maggio 2025 alle h 22 e in Seconda Convocazione, Mercoledì 28 Maggio alle h 18,30 nella stessa sede, per deliberare in merito al seguente Ordine del giorno:

1) Bilancio Consuntivo 2024 e Preventivo 2025

2) Rinnovo Cariche Sociali

3) Varie ed eventuali

Come stabilito dallo Statuto, hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Soci che abbiano effettuato il versamento della Quota Sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la Prima Convocazione dell’Assemblea.