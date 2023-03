Corteo cittadino per la casa e la salute a San Basilio

Giovedì 16 marzo 2023 alle ore 17:00 Corteo cittadino per la casa e la salute in via Fiuminata a San Basilio.

Secondo i promotori dell’iniziativa “Diritto alla casa, diritto alla salute: due bisogni primari di Roma, e soprattutto del IV Municipio, continuano ad essere negati. L’emergenza abitativa non può essere un problema di ordine pubblico, così come l’unica risposta alle carenze del Servizio Sanitario Nazionale non può essere la costosa sanità privata.

Per una città inclusiva, plurale e solidale, per il diritto alla casa e per una sanità gratuita, accessibile, universale e di prossimità, scendiamo in piazza domani a San Basilio con la campagna Riapriamo Villa Tiburtina!”

Qui il comunicato del corteo: https://t.ly/2P-g