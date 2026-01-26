Corviale, rifiuti abbandonati in via di Poggio Verde: segnalata una microdiscarica a due passi dalle sedi istituzionali

Cumuli di rifiuti ingombranti e materiali dismessi sono stati segnalati in via di Poggio Verde, nel quadrante di Corviale, in un’area di particolare rilevanza pubblica dove hanno sede la Polizia Locale e il Centro di Salute Mentale della ASL.

La presenza di una microdiscarica a ridosso di edifici istituzionali ha sollevato non poche preoccupazioni tra i residenti.

Ingombranti e materiali potenzialmente pericolosi

Secondo quanto documentato dal consigliere del municipio XI Marco Palma (Fratelli d’Italia), nell’area sono stati abbandonati diversi tipi di rifiuti, mobili, serramenti e una lavatrice, il tutto ricoperto da folta vegetazione.

“La loro presenza è degradante e va in senso contrario rispetto all’impegno messo in campo per attuare una reale trasformazione di Corviale”, ha fatto sapere il consigliere di opposizione, Marco Palma.

Tra i materiali presenti figurano anche RAEE, come condizionatori fuori uso, e pannelli di ondulina, in parte nascosti dalla vegetazione spontanea, che potrebbero contenere sostanze nocive.

La discarica abusiva si trova a breve distanza dalla sede consiliare del Municipio XI, un elemento che evidenzia criticità nel controllo e nella tutela del territorio.

Un’area coinvolta in progetti di riqualificazione

Il degrado interessa una zona destinata a interventi di recupero urbano. L’edificio alle spalle dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti è infatti oggetto di un progetto di ristrutturazione che prevede la riapertura dell’ex Mercato Contadino, la realizzazione di un presidio della Polizia di Stato e l’attivazione di un ufficio postale, servizi attesi da tempo nel quartiere.

Le segnalazioni e le richieste di intervento

Le segnalazioni sono state trasmesse ad Ama, alla Polizia Locale e ad Ater, proprietaria di parte dei complessi immobiliari della zona.

L’obiettivo è ottenere un intervento di bonifica in tempi rapidi, per evitare che l’area continui a essere utilizzata come punto di abbandono illecito di rifiuti e comprometta il percorso di riqualificazione in corso.

