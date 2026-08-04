Crescere con la danza: la Be Fit Dance School apre il nuovo anno accademico all’insegna dell’inclusione

La danza come diritto sociale, strumento pedagogico e valvola d’espressione prima ancora che come disciplina di rigore.

Nel panorama delle scuole di formazione capitoline, la Be Fit Dance School consolida la propria presenza tra il quartiere Marconi e la collina di Monteverde, preparando la ripartenza di settembre con una scelta di campo: spalancare le porte delle proprie sale anche alle famiglie in difficoltà economica.

Affiliata ACSI/CONI e regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, la scuola ha deciso di aderire sia al Voucher Sport promosso da Roma Capitale (per la fascia d’età 5-16 anni) sia al Voucher Sport della Regione Lazio (dedicato ai giovani dai 6 ai 18 anni).

Un’iniziativa che consente di coprire integralmente la frequenza ai corsi per un valore massimo di 500 euro ad allievo, azzerando la retta per le famiglie bisognose fino a esaurimento delle coperture pubbliche.

Un’offerta formativa in tre sedi d’eccellenza

Nata originariamente come sezione interna all’ASD Be Fit, la scuola ha sviluppato negli anni una proposta didattica strutturata su più livelli, accogliendo i bambini già a partire dai 3 anni di età fino ai percorsi di perfezionamento e avviamento professionale.

Per l’anno accademico in partenza a settembre, le lezioni si terranno in tre presidi territoriali strategici:

Teatro Vascello (Monteverde): palcoscenico storico e cuore pulsante dell’avanguardia culturale romana;

Scuola Giorgio Franceschi (Monteverde): nuova sede attivata per integrare la presenza nel quartiere;

Palestra Be Fit (Marconi): la sede storica e punto di riferimento per il quadrante sud della città.

Il ventaglio delle materie spazia dalla danza classica, moderna e contemporanea all’hip hop, fino alla danza acrobatica e ai percorsi di propedeutica per la primissima infanzia.

La direzione artistica e i successi professionali

A guidare l’impostazione didattica della scuola è la direttrice artistica Erika Puddu, diplomata e laureata all’Accademia Nazionale di Danza.

Il suo bagaglio professionale comprende collaborazioni con le principali fondazioni lirico-teatrali italiane, produzioni per la televisione e parentesi su palcoscenici internazionali del calibro dei teatri di Broadway.

Un know-how trasferito nella preparazione tecnica di centinaia di ragazzi: nel corso del tempo, diversi allievi formati all’interno della Be Fit Dance School sono riusciti a superare le selezioni per accademie nazionali, licei coreutici e compagnie di ballo professionali, oltre a conquistare trofei e primi posti nelle rassegne competitive su tutto il territorio nazionale.

Puddu: “La danza è un diritto della persona, non un privilegio per pochi”

«La danza non è soltanto un esercizio di movimento o una sequenza di passi – sottolinea la direttrice Erika Puddu – ma è cultura, educazione e formazione integrale dell’individuo. Per questa ragione deve essere considerata un diritto accessibile a tutti, non un privilegio riservato a pochi».

Un’impostazione che punta a fare delle sale della Be Fit Dance School un presidio di inclusione sociale e crescita personale nel cuore dei quartieri romani.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza