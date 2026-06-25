Categorie: Degrado Mobilità e Traffico Politica In evidenza
Municipi: , | Quartiere:

Crollo di calcinacci sui binari a Cinecittà, la Metro A va in tilt

Il blocco della tratta ha costretto Atac ad attivare i consueti, bus navetta sostitutivi

C.F. - 25 Giugno 2026

I calcinacci che si staccano dal soffitto, finiscono sulla linea aerea o sui binari e l’ennesima mattinata di passione per migliaia di pendolari romani.

La stazione Cinecittà della Metro A torna a trasformarsi nell’epicentro del caos trasporti della Capitale, riaccendendo i riflettori sullo stato di salute delle infrastrutture sotterranee e scatenando una violentissima bufera politica contro il Campidoglio.

Il distacco di materiale edile, che ha costretto i tecnici di Atac a sospendere d’urgenza la circolazione dei treni per consentire le verifiche statiche e la rimozione dei detriti, rappresenta un pesantissimo déjà-vu per gli utenti della linea arancione.

Si tratta infatti del secondo episodio analogo registrato nello scalo di Cinecittà nel giro di poco tempo, un dettaglio che ha fatto saltare i nervi alle opposizioni in Assemblea Capitolina.

L’affondo di Fratelli d’Italia: «Un sistema che cade a pezzi»

A guidare la carica contro la giunta guidata da Roberto Gualtieri è il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi, che parla senza giri di parole di una situazione non più tollerabile sotto il profilo della sicurezza pubblica.

«La circolazione interrotta a Cinecittà è l’ennesima dimostrazione del fallimento totale di questa amministrazione nella gestione del trasporto pubblico attacca duramente l’esponente della destra romana –. Mentre il Campidoglio continua a riempirsi la bocca con parole come modernizzazione, innovazione e di una Roma all’avanguardia in vista delle scadenze future, la realtà con cui i cittadini fanno i conti ogni giorno è purtroppo sotto gli occhi di tutti: infrastrutture che cadono letteralmente a pezzi, disservizi continui e condizioni strutturali che ricordano un sistema di trasporti da Terzo Mondo».

L’ombra della sicurezza per utenti e ferrovieri

Il nodo centrale della contestazione si sposta inevitabilmente sulla tutela di chi la metropolitana la frequenta per necessità quotidiane o per lavoro.

Il blocco della tratta ha costretto Atac ad attivare i consueti, bus navetta sostitutivi, lasciando centinaia di passeggeri ammassati sulle banchine esterne sotto il sole.

Secondo Erbaggi, il problema non è più soltanto il ritardo accumulato da impiegati e studenti, ma il rischio strutturale latente: «Non si può continuare a mettere a repentaglio l’incolumità dei lavoratori e degli utenti, limitandosi a fare piccoli interventi emergenziali o a mettere una toppa solo dopo che il danno si è verificato. Questo di Cinecittà non è affatto un episodio isolato, ma l’ennesimo campanello d’allarme di una gestione inadeguata. Servono manutenzione ordinaria costante, investimenti strutturali e una chiara assunzione di responsabilità da parte dei vertici del Comune».

Dal Campidoglio, al momento, si attende la relazione tecnica di Atac per capire l’entità del danno e i tempi per il monitoraggio complessivo della stazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati