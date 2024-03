Da Bach a Prokofiev. Concerto per pianoforte al Museo Nena 

All’insegna della migliore tradizione musicale il prossimo concerto del 17 marzo 2024 (h 18,30) al Nuovo Fidia-Museo Nena di Via E. D’Onofrio 35 con due pianisti di talento ormai affermati anche per la scelta radicale di donare completamente tutte le proprie facoltà, il proprio genio all’arte della musica. Nel programma infatti troviamo Bach, Bach-Liszt, Bach-Busoni, padri nobili fino a Skrjabin e Prokofiev degni epigoni. In particolare i brani saranno i seguenti:

J. S. Bach, Preludio e Fuga XXIV dal I vol. del Clavicembalo ben temperato;

J. S. Bach, Toccata in mi minore BWV 914;

J. S. Bach/F. Liszt, Preludio e Fuga in la minore BWV 543/S. 462 n. 1;

J. S. Bach/F. Busoni, Variazioni Canoniche e Fuga BV B40 dall’Offerta musicale BWV 1079;

J. S. Bach/F. Busoni, Preludio Corale “Ic ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ BVW 639/ BV B27.

Al pianoforte Andrea Di Iorio

A. Skrjabin, Sonata n. 3 op. 23;

S. Prokofieff, Sonata n. 3 op.28.

Al pianoforte Martina Ciccone

Martina Ciccone è stata avviata agli studi musicali in tenerissima età dal M. Antonella Vitelli. Già da bambina si è esibita in concerto, partecipando inoltre a manifestazioni di carattere artistico-culturale. E’ risultata vincitrice assoluta nei seguenti concorsi musicali: “Arte è pace” (edizione 2007), “Marco dall’Aquila” (ed.2010-2011), “Città di Ocre” (ed.2011), “MusicalMuseo” Caltanissetta (ed.2014); ha ottenuto invece il primo premio nei concorsi: “Giovani musicisti” Città di Viterbo (ed.2008), concorso “Barattelli” Città di Popoli (ed.2008), “Le ali della musica” (ed.2010-2011), “Marco dall’Aquila” (ed.2015). Ha seguito Master Classes e corsi di perfezionamento pianistico con i Maestri Bellini, Vitelli, Eny da Rocha, Stefania Ganeri e suonato sia da solista che in formazioni cameristiche presso varie istituzioni ed enti musicali abruzzesi e laziali. Nel 2016 in Umbria si è esibita come solista con l’Orchestra Internazionale di Roma. Il 29 ottobre 2020 ha ottenuto il Diploma Accademico di Primo Livello in Pianoforte con votazione di 110 e lode. Attualmente è iscritta al Corso Accademico di Secondo Livello di pianoforte al Conservatorio Casella, allieva del M. Stefania Ganeri. Ha frequentato i corsi 24 CFA abilitanti all’insegnamento nell’A.A. 2021-2022.

Quanto ad Andrea Di Iorio si legge nel suo iter artistico che è nato a Campobasso nel 1996, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 11 anni. Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode (Vecchio ordinamento del corso di studi) presso il Conservatorio A. Casella dell’Aquila sotto la guida del M° Stefania Ganeri (2020). Si è laureato inoltre in Biotecnologie con il massimo dei voti e la lode presso l’università La Sapienza di Roma. Attualmente frequenta il biennio specialistico in Pianoforte presso il Conservatorio A. Casella dell’Aquila sotto la guida del M° Ganeri e il corso di laurea magistrale in Musicologia presso l’Università la Sapienza di Roma.

Ha suonato come solista presso eventi e manifestazioni organizzate dal conservatorio di Campobasso, Più Bach per tutti (2012), Piccole musiche rare (2013), Bach in the Subways (2015), Piano Free Space (2016); Benevento, Festa Europea della musica (2017); L’Aquila, Pomeriggi musicali (2020), Festa Europea della musica (2020, 2023), Concerti degli studenti (2021, 2022, 2024), L’Aquila suona (in occasione della 728esima Perdonanza Celestiniana, 2022). Ha eseguito il Concerto in fa minore BWV 1056 di J. S. Bach con l’orchestra d’archi del conservatorio di Benevento sotto la guida del M° Giordano Antonelli (2017).

Si è esibito come solista per varie associazioni culturali, quali la Chopin di Roma (Biblioteca della Fondazione Besso, Liceo Vivona, Salotto culturale del M° Marcella Crudeli, 2018), Harmonia Novissima (liceo Torlonia di Avezzano, 2019) Anton Rubinstein (Roma, 2019), Muntaninjazz (Piano piano per Sulmona, 2022), Istituto di Bibliografia Musicale (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 2023). Ha partecipato all’esecuzione integrale del I volume de Das Wohltemperierte Klavier di J. S. Bach organizzata dal Conservatorio di Teramo (2022).

Si è esibito in varie formazioni da camera per Comporre oggi (Conservatorio dell’Aquila, 2022) e in occasione della Giornata Internazionale della Donna (Palazzetto dei Nobili dell’Aquila, 2023); si è esibito all’interno dell’Orchestra da Camera del Conservatorio dell’Aquila, sotto la guida del maestro Gabriele Bonolis, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma (2023) e per la manifestazione La lunga notte delle chiese (Tarquinia, 2023). Si è esibito all’interno dello spettacolo teatrale e musicale “La Giovane Mozart”, organizzato dal Teatro Stabile d’Abruzzo (Auditorium del Parco dell’Aquila, 2023).

Ha partecipato a corsi di perfezionamento estivi con i M° Stefania e Ilaria Ganeri presso l’Accademia Il Seminario di Norma (LT) (2014, 2015, 2016), il Foyer des arts di Guardia Piemontese Terme (CS) (2017, 2018) e l’associazione Umbria classica di Foligno (PG) (2020, 2021, 2022, 2023).

Ha partecipato a masterclass con Andreina Di Girolamo (2014, 2015), Costantino Mastroprimiano (2014), Bruno Canino (2017), Malgorzata Zarebinska, Piotr Grodecki (2018, 2021), Ece Sozer (2019), David Canals Gomez (2019,2022), Michele Marvulli (2019), Giorgia Alessandra Brustia (2019), Costantino Catena (2022), Edoardo Hubert (2023), Jose Luis de Miguel (2023).

Come di consueto il concerto è a ingresso libero e gratuito e l’Organizzazione del Museo va certamente coadiuvata con una semplice prenotazione su wahtsApp al n. 3478012813 oppure con una mail inviata a luigimatteo@yahoo.it

