Da giugno ad ottobre cinque concerti in cinque stazioni della Metro C del V Municipio

Il 21 giugno 2019, Festa della Musica, si darà il via agli appuntamenti in musica nelle fermate della Metro C del V municipio.

Dopo gli spettacoli teatrali e gli eventi natalizi svoltisi con successo nelle stazioni della Metro C, una volta al mese, fino ad ottobre, si terranno dei concerti gratuiti di musica di vario genere.

Il primo concerto sarà venerdì 21 giugno alle 16.30 alla fermata metro Pigneto con le musiche di Bernstein, Berlin, Gershwin e Weill.

Di seguito il programma degli eventi musicali, a cura di Freon Musica e promossi dal Municipio V:

21 giugno Metro C Pigneto 16,30-18,30

Massimo Bartoletti, tromba; Fausto Paffi fisarmonica

Musiche di Bernstein, Berlin, Gershwin, Weill

5 luglio Metro C Malatesta 16,30-18,30

Daniela Troilo, voce; Fabio De Vincenti, chitarra

Musiche di Gershwin, Monk, Golson

2 agosto Metro C Teano 16,30-18,30

Daniela Troilo, voce; Fabio De Vincenti, chitarra

Musiche di Porter, Mingus, Jobim

6 settembre Metro C Mirti 16,30-18,30

Laura Polimeno, voce; Caterina Bono, violino; Indiana Raffaelli, contrabbasso

Musiche di Ellington, Eisler, Gardel, Berlin

4 ottobre Metro C Centocelle 16,30-18,30

Laura Polimeno, voce; Caterina Bono, violino; Indiana Raffaelli, contrabbasso

Musiche di Ellington, Eisler, Gardel, Berlin