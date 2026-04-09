Dal 16 al 18 aprile torna ‘Benvenuta Primavera’ a Colli Aniene

Sarà, come sempre, ricco e variegato il programma di iniziative di arte, musica, danza, poesia, pattinaggio di Benvenuta Primavera (ottava edizione), organizzata dall’Aps IL FORO, con il supporto di Sogèster soc. coop. e il coinvolgimento di alcune associazioni e scuole del territorio.

Dal 16 al 18 aprile 2026, sotto i portici di viale Ettore Franceschini, a partire dalle ore 9, sarà possibile visitare l’esposizione delle opere degli artisti: Abdellaoui Mohamed, Antoni Loretta, Arnesano Evy, Beccaceci Anna Marisa, Belisari Carla, Carocci Elio, Carotti Valentino, Casadei Silvia, Cerio Silvia, Cianfoni Rosalba, De Casamassimi Marina, Di Domenica Lucia, Fedeli Stefano, Irrera Enrico. Kaczor Dominica, Lucidi Maria Cristina, Liburdi Eleonora, Mariani Anna, Portentoso Maura, Proietti Maurizio, Rongioletti Maria Rita, Sardella Nando, Sbaraglia Leonardo, Tinto Carla, Vitto Tiziana.

Nei giorni 16-17-18 aprile dalle ore 9:00 alle 19:00 in viale Ettore Franceschini sarà possibile visitare l’esposizione delle opere degli artisti che partecipano alla manifestazione e intrattenersi con loro.

Si svolgeranno iniziative a carattere culturale e sociale con il coinvolgimento di associazioni territoriali e cittadini e ci saranno mostre con tematiche territoriali.

Nelle giornate del 17 e 18 aprile dalle ore 9:00 alle 19:00 in via Meuccio Ruini saranno esposte le opere del concorso “Premio Benvenuta Primavera” sul tema “Gli animali”. I visitatori potranno esprimere la propria preferenza sui dipinti in concorso, contribuendo così alla scelta del vincitore.

Giorno per giorno

GIOVEDÌ 16 APRILE

▶ ore 16:30 in via Meuccio Ruini • Presentazione del libro Romane per molti versi. Antologia della poesia romanesca al femminile, di Rosangela Zoppi (Ed. Cofine, 2025). • Presenta Maurizio Rossi. Reading di poetesse romane con intermezzi del Nuovo Coro Popolare diretto dal M° Paula Gallardo

VENERDÌ 17 APRILE

▶ ore 16:30 in via Meuccio Ruini • “Poeti di “Periferie”. Reading poetico in tutte le lingue del mondo con Maurizio Rossi, Vincenzo Luciani, Leone Antenone, Licia Gaglio, Aurora Fratini, Fabio Prasca, Marco De Cesaris ed altri.

▶ ore 17:00 sulla pista di pattinaggio Parco Melandri in via V. Melandri:

• Esibizione degli allievi della Scuola di danza A.D.S. Lolly Dance a cura di Lolly Rizzitelli e di Valeria Schirano

▶ ore 18:00 Parrocchia Santa Bernadette in viale E. Franceschini 40: • Esibizione degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico Nova Familia Asd a cura di Angela Cammareri

SABATO 18 APRILE

▶ Istituto Minerva in viale B. Bardanzellu 83 a partire dalle ore 15:00

• presso il giardino: Animazione e giochi per bambini a cura della Scuola d’Infanzia Minerva Kids

• presso l’Auditorium: Iniziative culturali e musicali ore 18:30: Esibizione della Banda Musicale Arturo Toscanini di Settecamini, coordinata dal M° Carlo Calcagnini.

MERCOLEDì 22 APRILE ORE 17:00

La Cerimonia conclusiva nell’Auditorium dell’Istituto Minerva, in via B. Bardanzellu 83, si terrà la cerimonia conclusiva di Benvenuta Primavera 2026 con • Proiezione di foto e video delle tre giornate; • Premiazione degli artisti espositori: • Assegnazione del “Premio Benvenuta Primavera”.

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