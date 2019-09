Dal 26 al 29 settembre la seconda edizione di “Sport 4 all” al Centro Sportivo Oasi

Da giovedì 26 a domenica 29 settembre, ritorna, presso il Centro Sportivi Oasi AICS di Via Varna (zona Infernetto nel cuore del X Municipio di Roma) la seconda edizione di Sport 4 All grande manifestazione di sport ed inclusione organizzata dall’Aics Lazio, con il patrocinio ed il sostegno della Regione Lazio, che vedrà la partecipazione di oltre 1000 atleti i quali si cimenteranno in più di 20 discipline sportive coinvolgendo oltre 3000 persone fra atleti, tecnici e dirigenti sportivi.

L’obiettivo, come già avvenuto con successo nella 1^ edizione, è quello di diffondere le pratiche motorie e sportive come occasioni di promozione della salute delle persone e della coesione sociale della comunità.

Mountain bike, roller, pattinaggio artistico, difesa personale, judo, karate, calcio a 5, tennis, muay thai, mamanet, ginnastica, funzionale, pilates, total body, yoga, boxe, kung fu, lung tao quan, baguazhang, vedranno protagonisti giovani e meno giovani in una vera e propria full immersion riservata agli allievi delle scuole sportive dell’Associazione Sportiva Cultura e Sport i quali che daranno vita ad oltre 50 gare.

Nei quattro giorni gli atleti saranno impegnati, dalle 9.30 della mattina fino alle 21.00 in gare, esibizioni e stage, guidati dai qualificati istruttori Aics. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito e darà modo a tutti di conoscere i diversi sport che si svolgono all’interno dell’Oasi Club, struttura recentemente rinnovata e dotata di moderne strutture sportive.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter organizzare per questo evento-sottolinea Massimo Zibellini presidente dell’AICS Lazio- che rientra in pieno nella filosofia del nostro ente e che segue il filo conduttore delle manifestazioni che organizziamo per promuovere lo sport giovanile e di base.