Dalla Regione Lazio 260 milioni di euro per trasporto pubblico 2026

In un momento segnato da criticità sulla rete ferroviaria tra sabotaggi e ondate di maltempo, dal versante istituzionale arriva un segnale positivo per il trasporto pubblico della Capitale.

La Giunta della Regione Lazio ha approvato lo stanziamento dei primi 250 milioni di euro destinati a Roma per l’annualità 2026, risorse fondamentali per garantire la continuità del servizio.

La delibera, proposta dall’assessore regionale alla Mobilità Fabrizio Ghera, consolida un incremento strutturale dei trasferimenti regionali verso il sistema del trasporto pubblico capitolino, a partire da ATAC.

Le cifre del provvedimento

Il piano finanziario prevede un percorso definito di erogazioni:

250 milioni di euro stanziati con la delibera appena approvata.

Ulteriori 10 milioni che saranno sbloccati con un atto successivo, attingendo alla quota vincolata del Fondo Nazionale Trasporti.

Totale 2026: 260 milioni di euro, cifra che consolida l’aumento già avviato nel precedente esercizio.

Un passaggio considerato strategico per assicurare stabilità ai conti del trasporto pubblico locale, in una fase in cui la domanda di mobilità resta elevata e le criticità infrastrutturali impongono investimenti costanti.

Il messaggio politico

Nel commentare il provvedimento, Ghera ha rivendicato una discontinuità rispetto al passato: «Il trasferimento per il trasporto della Capitale era fermo da anni a 240 milioni. In due anni, grazie alla collaborazione con il Governo nazionale, lo abbiamo portato a 260 milioni. È un segnale concreto di attenzione verso Roma».

Il riferimento è alla necessità di rafforzare il sistema in un momento delicato per la mobilità urbana, tra manutenzioni straordinarie, rinnovo del parco mezzi e gestione delle linee metropolitane e di superficie.

