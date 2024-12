Dalla Regione Lazio 28,5 milioni di euro per le opere pubbliche nei comuni

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha concesso uno stanziamento straordinario di oltre 28,5 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di investimenti di carattere locale. In totale sono ottantotto le opere pubbliche che interessano il territorio regionale.

“Si tratta di risorse preziose per i territori nell’ambito delle realizzazioni infrastrutturali. Lazio. In questo senso, voglio ringraziare tutti gli uffici e i tecnici che hanno contribuito con impegno e concretezza alla messa a terra del programma“, ha spiegato l’assessore Manuela Rinaldi.

