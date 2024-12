Dall’AIR la proposta di un defibrillatore in ogni Condominio

Si è tenuta il 6 dicembre 2024 la cena di fine anno dell’AIR (Associazione Imprenditoria Romana) con una massiccia presenza di Associati, Sponsor e Ospiti sia rappresentanti di Istituzioni che di noti Marchi Nazionali

Un vero successo che premia il lavoro svolto dal Direttivo, dalla Segreteria e dai numerosi qualificati Consulenti.

Durante la manifestazione è stato annunciato l’evolversi della struttura che a partire dal prossimo anno amplierà la propria attività nel SOCIALE.

Particolare fervore ha suscitato l’annuncio congiunto che il Presidente Onorario geom Umberto Pagliaro, unitamente con l’avvocato Francesco Figliomeni ospite all’evento in merito alla proposta di proporre la presenza di un defibrillatore nei Condomini con parallelo corso formativo di utilizzo a Condomini o Conduttori volenterosi e desiderosi di auto proteggersi

Bellissimo anche il taglio delle torte fatto dagli sponsor all’evento ed il brindisi finale con auguri di buona fine e miglior principio fatto dal Vice Presidente del V Municipio dott.ssa Maura Lostia unitamente all’assessore Dott. Sergio Scalia, al Presidente e Vice Presidente AIR Davide Pagliaro e prof. Pietro Pandolfi.

Particolare anche l’annuncio di imminente ampliamento del Consiglio Direttivo con ingresso di nuovi Consiglieri che potranno portare linfa aggiunta e conoscenze più ampie

In merito alle quote Associative rimane quanto esistente alla data con il mantenimento delle stesse ferme ormai da tre anni a vantaggio e recupero della svalutazione nazionale e l’ampliamento dei servizi gratuiti per gli Associati; forti della disponibilità prestata da Professionisti di alto livello.

Un grazie a tutti i partecipanti e Auguroni di felice 2025 da parte del geom. Umberto Pagliaro.

