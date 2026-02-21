Dalle occupazioni alle divise: le case Ater diventano alloggi per le Forze dell’Ordine

Trasformare gli avamposti dell’illegalità in presidi di sicurezza. È questo il cuore del protocollo d’intesa firmato al Viminale dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dal Governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Il piano prevede la riconversione degli appartamenti Ater liberati dalle occupazioni abusive in alloggi di servizio a canone calmierato per poliziotti, carabinieri e finanzieri operativi nella Capitale.

L’obiettivo della strategia “sicurezza integrata” non è solo logistico, ma profondamente sociale.

Portare agenti e ufficiali a vivere stabilmente nei complessi di edilizia residenziale pubblica (ERP) significa iniettare legalità in contesti spesso segnati da degrado e fragilità.

La presenza di un vicino di casa in divisa punta a fungere da deterrente naturale contro il racket delle occupazioni e lo spaccio, aumentando la percezione di sicurezza dei residenti.

Il progetto, finanziato direttamente dal Viminale, si muove su binari precisi:

Per il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si tratta di un atto di riappropriazione del patrimonio pubblico:

“La sicurezza si costruisce con atti concreti e con il recupero degli immobili sottratti alla collettività. Se questo modello funzionerà a Roma, siamo pronti a estenderlo a tutto il Lazio”.

La firma segna un punto di svolta nella gestione del patrimonio Ater, finora spesso al centro di cronache legate a sgomberi e occupazioni lampo.

Con questa mossa, Regione e Ministero puntano a “blindare” gli appartamenti svuotati, evitando che, una volta eseguito lo sgombero, finiscano nuovamente nelle mani della criminalità prima di essere riassegnati.

