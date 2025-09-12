“Dante e Roma” di Loredana Mambella, dopo Roma anche a Pescara

Il pregevole lavoro “Dante e Roma” della prof.ssa Loredana Mambella già presentato a Roma, approda a Pescara, sabato 13 Settembre presso il Teatro Cavour.

L’opera, frutto di un’accurata ricerca è un omaggio a Roma, alla sua grande bellezza di ieri e di oggi, alla grande bellezza delle periferie romane di ieri e di oggi, al suo Municipio, il IV e al gruppo di volontari della Cultura: gli Accademici della Via Tiburtina (in difesa dell’art. 9 della Costituzione).

È un viaggio nella Roma del 1300, ma non solo, durante il Primo Giubileo indetto da Papa Bonifacio VIII. Guida d’eccezione: Dante Alighieri. Da Roma a Pescara, attraverso la gloriosa Consolare Tiburtina, da Roma ad Ostia Aterni, sulla via della Cultura.