Debiti fiscali, Roma apre la porta alla definizione agevolata: ecco come funziona
Debutta il servizio digitale gestito da Aequa Roma per la definizione agevolata delle pendenze fiscali con il Campidoglio
Prende il via un importante piano di regolarizzazione fiscale rivolto ai contribuenti della Capitale.
Dal 1° settembre 2026 diventa operativa la nuova piattaforma telematica curata da Aequa Roma S.p.A., raggiungibile all’indirizzo definizioneagevolata.aequaroma.it, predisposta per consentire ai cittadini di sanare i propri debiti tributari in modo semplice e guidato.
Il provvedimento dà attuazione al Regolamento approvato dall’Assemblea Capitolina con la Delibera n. 98 dello scorso 4 giugno 2026. La misura permette a chi aderisce di estinguere la propria posizione debitoria pagando esclusivamente la quota capitale originaria, ottenendo il totale azzeramento delle sanzioni accessorie e degli interessi di mora accumulati negli anni. L’importo dovuto potrà essere saldato in un’unica soluzione oppure dilazionato attraverso un piano di rateizzazione.
Le scadenze per presentare la domanda
L’accesso alla definizione agevolata è articolato secondo un calendario specifico in base alla natura del tributo:
IMU e TASI: Le domande potranno essere inviate dal 1° settembre fino al 2 novembre 2026. La misura riguarda gli avvisi di accertamento notificati entro la data del 31 dicembre 2024.
TARI (Tassa sui Rifiuti): La finestra per l’invio delle istanze si aprirà il 1° ottobre e si concluderà il 30 novembre 2026.
In questo ambito rientrano gli accertamenti per omessa o infedele dichiarazione notificati entro il 31 dicembre 2024, oltre ai casi di morosità ordinaria legati alle annualità d’imposta 2023 e 2024.
I termini per la sanatoria di altre tipologie di entrate previste dal Regolamento saranno definiti con successivi atti dell’amministrazione.
Assistenza ai cittadini e punti di contatto
Per garantire la massima accessibilità alla procedura e supportare gli utenti meno pratici con gli strumenti informatici, sono stati predisposti diversi canali di assistenza gratuita:
Presidio municipale: Sarà possibile ricevere orientamento di persona grazie ai facilitatori digitali ed agli sportelli dedicati operativi presso i singoli Municipi della Capitale.
Supporto a distanza: Resta attivo il servizio di consulenza telefonica fornito direttamente da Aequa Roma, mentre per consultare la documentazione completa e il materiale informativo si può fare riferimento al sito www.aequaroma.it.
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