Debiti fiscali, Roma apre la porta alla definizione agevolata: ecco come funziona

Prende il via un importante piano di regolarizzazione fiscale rivolto ai contribuenti della Capitale.

Dal 1° settembre 2026 diventa operativa la nuova piattaforma telematica curata da Aequa Roma S.p.A., raggiungibile all’indirizzo definizioneagevolata.aequaroma.it, predisposta per consentire ai cittadini di sanare i propri debiti tributari in modo semplice e guidato.

Il provvedimento dà attuazione al Regolamento approvato dall’Assemblea Capitolina con la Delibera n. 98 dello scorso 4 giugno 2026. La misura permette a chi aderisce di estinguere la propria posizione debitoria pagando esclusivamente la quota capitale originaria, ottenendo il totale azzeramento delle sanzioni accessorie e degli interessi di mora accumulati negli anni. L’importo dovuto potrà essere saldato in un’unica soluzione oppure dilazionato attraverso un piano di rateizzazione.

L’accesso alla definizione agevolata è articolato secondo un calendario specifico in base alla natura del tributo:

IMU e TASI: Le domande potranno essere inviate dal 1° settembre fino al 2 novembre 2026. La misura riguarda gli avvisi di accertamento notificati entro la data del 31 dicembre 2024.

TARI (Tassa sui Rifiuti): La finestra per l’invio delle istanze si aprirà il 1° ottobre e si concluderà il 30 novembre 2026.

In questo ambito rientrano gli accertamenti per omessa o infedele dichiarazione notificati entro il 31 dicembre 2024, oltre ai casi di morosità ordinaria legati alle annualità d’imposta 2023 e 2024.

I termini per la sanatoria di altre tipologie di entrate previste dal Regolamento saranno definiti con successivi atti dell’amministrazione.

Per garantire la massima accessibilità alla procedura e supportare gli utenti meno pratici con gli strumenti informatici, sono stati predisposti diversi canali di assistenza gratuita:

Presidio municipale: Sarà possibile ricevere orientamento di persona grazie ai facilitatori digitali ed agli sportelli dedicati operativi presso i singoli Municipi della Capitale.

Supporto a distanza: Resta attivo il servizio di consulenza telefonica fornito direttamente da Aequa Roma, mentre per consultare la documentazione completa e il materiale informativo si può fare riferimento al sito www.aequaroma.it.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.