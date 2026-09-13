Debutta a Roma la linea bus 252: unisce la Metro B di Policlinico alla Grande Moschea e all’Acqua Acetosa

Prende il via da lunedì 14 settembre una novità rilevante per la rete del trasporto pubblico della Capitale. Entra infatti ufficialmente in funzione la nuova linea circolare 252, il collegamento ideato da Roma Servizi per la Mobilità ed esercitato da Atac che connetterà direttamente lo snodo metropolitano della Metro B/B1 di Policlinico con il polo della Grande Moschea di Roma — il luogo di culto islamico più esteso d’Europa —, spingendosi fino ai complessi residenziali e agli impianti di via dei Campi Sportivi e via Giacinta Pezzana.

L’obiettivo dell’operazione è garantire un collegamento efficiente e costante con i mezzi pubblici a beneficio di un’area frequentata ogni settimana da migliaia di fedeli e cittadini, in particolare durante i giorni dedicati alle funzioni e ai momenti festivi, oltre a servire gli impianti sportivi dell’Acqua Acetosa e il perimetro verde di Villa Ada.

Nuovo assetto della rete: stop alle deviazioni e potenziamento della linea 168

Fino ad oggi, la servibilità dell’area della Moschea e dell’Acqua Acetosa veniva garantita in maniera altalenante tramite corse deviate dei collegamenti 52 e 168, una soluzione che causava allungamenti dei tempi di percorrenza per i viaggiatori a bordo rendendo al contempo poco capillare il servizio.

Il riassetto varato dal Campidoglio modifica radicalmente il sistema:

Linea dedicata: Le deviazioni temporanee vengono eliminate in favore di un percorso chiaro e riconoscibile.

Ripristino dei tracciati: I bus delle linee 52 e 168 tornano ai rispettivi itinerari originari.

Potenziamento del bus 168: La linea viene sensibilmente rafforzata per rispondere alla forte crescita della domanda lungo il corridoio Tiburtina–Parioli–Flaminio. Nelle fasce orarie di punta i tempi di attesa scendono da 24 a 17 minuti, con un incremento delle corse giornaliere da 35 a 49.

Itinerario, frequenza e caratteristiche dei mezzi

Il bus 252 muove dal nuovo capolinea istituito in viale Regina Margherita, nelle immediate vicinanze dell’ingresso della stazione Metro Policlinico. L’anello di circa 11 chilometri si snoda attraverso:

Viale Liegi, viale dei Parioli, via della Fonte dell’Acqua Acetosa, via dei Campi Sportivi, via del Foro Italico e viale della Moschea.

Prosegue poi verso via Anna Magnani, via Giacinta Pezzana, piazzale delle Muse, viale Romania, viale Rossini, per poi riallacciarsi su viale Liegi e rientrare al capolinea di viale Regina Margherita.

Per superare la conformazione viaria ristretta di alcune strade del quartiere, la linea sarà coperta da vetture agili da 7,5 metri. Il servizio sarà attivo tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 7:30 alle 20:00, garantendo 13 corse quotidiane con frequenza oraria.

Per agevolare la sosta dei bus al capolinea è stata rimodulata la disciplina del parcheggio su viale Regina Margherita, nell’attesa dell’adeguamento definitivo del marciapiede.

Patanè: “Servizio doveroso per una città aperta e inclusiva”

“Questa linea nasce da un’esigenza concreta — chiarisce l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè —. La Grande Moschea rappresenta un punto di riferimento per decine di migliaia di romani e non disponeva di un collegamento idoneo con la rete del trasporto pubblico. Abbiamo constatato che il vecchio sistema di deviazioni creava disservizi a tutti. La scelta di creare una linea dedicata agganciata alla metropolitana è un segnale di grande attenzione: rendere accessibile con i mezzi pubblici un luogo così importante significa riaffermare che Roma è una metropoli aperta e inclusiva”.

“L’avvio con cadenza oraria rappresenta una prima fase test — precisa Patanè —: nei prossimi mesi valuteremo i dati di afflusso per capire se potenziare ulteriormente l’offerta. Nel frattempo, gli utenti del 168 beneficeranno di un servizio molto più frequente e puntuale”.

Tutti i dettagli su orari e fermate sono consultabili sui siti di Atac e Roma Servizi per la Mobilità.

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