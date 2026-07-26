Debutto col freno a mano per le strisce blu a Fiumicino: parcometri senza Pos e scoppia la polemica

Partenza a ostacoli per il nuovo piano della sosta tariffata a Fiumicino. L’entrata in vigore delle tanto discusse strisce blu nel territorio comunale si è trasformata, fin dalle prime ore della mattinata di ieri sabato 25 luglio, in un percorso ad ostacoli per decine di automobilisti, colti di sorpresa da imprevisti di natura tecnica al momento di saldare il ticket.

A bloccare il normale avvio del servizio è stato il mancato funzionamento della modalità di pagamento elettronico: molti dei parcometri appena installati, infatti, sono risultati temporaneamente impossibilitati ad accettare transazioni tramite carta di credito, bancomat o sistemi Pos.

Un disservizio che ha creato smarrimento tra i cittadini e i turisti sprovvisti di moneta spicciola o non ancora abituati all’uso delle applicazioni dedicate per smartphone.

Lo scontro politico

La falla operativa nell’infrastruttura della sosta ha immediatamente innescato il botta e risposta politico tra i banchi del Consiglio comunale:

Le accuse dell’opposizione: la minoranza ha affondato il colpo contestando la scelta di far partire la tariffazione senza aver prima garantito la piena efficienza delle macchine, parlando di un “esordio superficiale” che ha penalizzato residenti e pendolari.

La posizione del comune:

Gli uffici comunali fanno sapere che il sistema per l’utilizzo di carte di credito, debito e bancomat sarà attivato ufficialmente nel corso della prossima settimana. Nel frattempo, gli utenti potranno continuare a pagare tramite monete o applicazioni per smartphone.

Il completamento tecnico nei prossimi giorni

Insomma, con il completamento del quadro tecnico nei prossimi giorni, il nuovo sistema della sosta a Fiumicino entrerà a regime definitivo, ponendo fine al periodo di rodaggio e chiudendo la prima pagina di polemiche sul nuovo assetto viario del litorale.

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