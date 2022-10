Decoro, Nanni (Lista Calenda): “Percettori di reddito di cittadinanza al servizio della città”

“Sono passati quasi 5 mesi dall’approvazione dell’atto che presentai in Consiglio Comunale in cui chiedevo all’amministrazione comunale di predisporre i PUC – Progetti di Utili alla Collettività, ma ad oggi non si hanno notizie di quanto votato nell’atto d’indirizzo”.

Così in una nota Dario Nanni consigliere comunale della Lista Civica Calenda e Presidente della commissione Giubileo.

“Quotidianamente – prosegue la nota – riscontro personalmente o mi vengono segnalate centinaia di situazioni di abbandono e di degrado nella nostra città che potrebbero essere tranquillamente risolte con l’impiego delle migliaia di percettori di reddito di cittadinanza residenti nella nostra città. Marciapiedi a tratti impercorribili infestati da erbacce spontanee, aiuole incolte, spazi pubblici abbandonati che potrebbero essere manutenuti da coloro che per legge dovrebbero essere impiegati in attività come queste nell’interesse della collettività. Ribadisco a chi prova a speculare sulle parole che quanto affermo non è una una volontà o un desiderio personale è ciò che prevede la legge che ha istituito l’RDC. In pratica le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza devono contribuire con il loro impegno a tutta una serie di attività nell’interesse collettivo nel comune di residenza Ovviamente – conclude Nanni – va escluso chi è impossibilitato a farlo per ragioni fisiche, ma a parte queste eccezioni è doveroso che l’amministrazione comunale predisponga i PUC e che di conseguenza le migliaia di percettori diano il loro contributo, pulendo e sistemando le centinaia di km di marciapiedi abbandonati, le numerose aiuole dismesse e le tante aree pubbliche sporche della nostra città”.