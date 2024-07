Degrado,Regimenti (FI): Piazza San Silvestro emblema di Roma, Giubileo rischia di essere fallimento epocale

«Piazza San Silvestro, nel cuore del centro storico della Capitale, è l’emblema della Roma abbandonata di oggi: una piazza storica lasciata nell’incuria generale, dormitorio a cielo aperto per senza fissa dimora e sbandati, in preda al degrado tra topi e cattivi odori, come denunciato oggi da alcuni organi di stampa.

Eppure, la piazza era stata oggetto qualche anno fa di un progetto di riqualificazione firmato dall’architetto Paolo Portoghesi, pedonalizzata dal 2012, con la ripavimentazione, una nuova illuminazione pubblica e la pedonalizzazione dell’area centrale.

L’ennesima occasione persa per un angolo del centro storico che un tempo con il palazzo delle poste e il capolinea dei bus era cuore pulsante del Tridente.

Se il sindaco Gualtieri pensa di arrivare al Giubileo del 2025 mostrando persino il cuore della città in queste condizioni, rischiamo di andare incontro a un fallimento epocale e ad una figuraccia destinata a fare il giro del mondo». Così Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma Capitale.

