Dinamo Kiev-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League in tv

Questa sera mercoledì 25 settembre, alle ore 21:00, la Lazio scenderà in campo sul neutro di Amburgo per affrontare la Dinamo Kiev nella tanto attesa prima giornata della nuova Europa League.

Questo match non solo rappresenta un’importante tappa nel cammino europeo dei biancocelesti, ma segna anche il debutto internazionale di Marco Baroni, nuovo timoniere della squadra.

Con un occhio attento al turnover, Baroni si appresta a rivoluzionare la formazione rispetto alla sconfitta subita contro la Fiorentina. Tra i pali, il giovane Mandas avrà l’opportunità di mettersi in luce, candidandosi a diventare il numero uno per le competizioni europee.

In difesa, i titolari Lazzari e Tavares riposeranno, lasciando il posto a Marusic e Luca Pellegrini, che avranno il compito di garantire solidità al reparto arretrato.

Certo di un posto è Romagnoli, ma si preannuncia un acceso ballottaggio tra Gila e Patric, con quest’ultimo leggermente favorito per un ruolo da titolare. In dubbio la convocazione di Gigot, che sta combattendo con un problema fisico che potrebbe tenerlo fuori.

A centrocampo, la mancanza di Castrovilli, escluso dalla lista UEFA, spalanca le porte a Vecino e Rovella, pronti a prendere in mano le redini del gioco e a guidare la manovra offensiva.

In attacco, l’asse di trequarti vedrà il ritorno di Dele-Bashiru, coadiuvato da Tchaouna sulla destra e Zaccagni sulla sinistra, elementi chiave per dare brio e fantasia all’attacco laziale.

In avanti, Pedro è pronto a scendere in campo, con Castellanos che potrebbe affiancarlo, sebbene non sia ancora completamente recuperato, mentre Dia, pur non al meglio, potrebbe rivelarsi decisivo con la sua rapidità.

Dall’altra parte del campo, la Dinamo Kiev affronterà la sfida con un’assenza pesante: Ponomarenko, colpito da una lesione ai legamenti della caviglia, non sarà disponibile.

La trequarti dei ucraini sarà guidata dall’esperto Yarmolenko, mentre Vanat agirà come unica punta, pronto a capitalizzare ogni occasione che si presenterà.

Dinamo Kiev-Lazio, le probabili formazioni:

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat. All. Shovkovsky.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Pedro. All.: Baroni

Dinamo Kiev-Lazio, dove vedere la partita:

La partita di Europa League fra Dinamo Kiev e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky che ha acquistato i diritti del torneo europeo.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙