Dissuasori anti storni a Piazza Scotti

Dipartimento Tutela Ambientale al lavoro con dispositivi sonori ‘distress call’ per l’allontanamento degli storni dalle alberature di Piazza Carlo Alberto Scotti, nel municipio XII.

Si tratta del terzo ciclo di interventi, avviati il mese scorso, ognuno ripetuto consecutivamente per tre giorni, su uno stormo di grandi dimensioni che ha carattere stanziale e sul quale il Dipartimento effettua un costante monitoraggio con l’obiettivo di garantire il decoro di una piazza molto frequentata del quartiere Monteverde.

Un luogo che ha assunto anche una importante valenza simbolica con l’installazione, avvenuta a luglio scorso alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di una panchina dedicata a Fabrizio Di Bitetto e alle altre vittime della strada.

Nei prossimi giorni analoghi interventi con l’impiego di dissuasori per l’allontanamento degli storni interesseranno, sulla base dei monitoraggi effettuati, alcune strade limitrofe alla piazza, tra le quali Via di Monteverde, Via Edoardo Jenner e Via Giovanni De Calvi.

Per rendere più efficaci le misure di dissuasione anti-storni sono previsti interventi di potatura delle alberature della piazza e del quadrante.

