Divieto di trasferte, il Tar del Lazio respinge i ricorsi dei tifosi giallorossi

Il Tar del Lazio ha respinto oggi le richieste cautelari presentate da alcune tifoserie contro i decreti del Ministero dell’Interno che vietano le trasferte fino al termine della stagione calcistica.

Le quattro ordinanze depositate (n. 1064, 1065, 1066 e 1067) riguardano i ricorsi delle Associazioni dei tifosi di Roma, Fiorentina e Napoli.

I provvedimenti ministeriali erano stati emanati a seguito di scontri tra opposte tifoserie lungo le autostrade, nei giorni delle partite delle rispettive squadre. Da sottolineare che il decreto relativo ai tifosi della Lazio non è stato impugnato.

Tra i ricorsi, quello relativo alla Roma (ordinanza n. 1066) ha ottenuto un’accoglienza parziale: il divieto di trasferta è stato confermato, ma limitatamente ai residenti in province del Lazio diverse dalla Capitale. Per tutti gli altri tifosi, il provvedimento resta pienamente valido.

