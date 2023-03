Domenica 2 aprile a Roma l’11ª edizione della Run Fur Austin

Domenica 2 aprile 2023 a Roma 11ª edizione della Run Fur Austin con partenza alle ore 9,30 dal Piazzale Bocca della Verità

La manifestazione sportiva è organizzata dall’Associazione Sport e Società – Progetto Filippide Roma con la collaborazione della A.S.D. Lazio Olimpia Runners Team e con il Patrocinio della Regione Lazio, Comune di Roma, Coni, Cip, Fidal Lazio, Fisdir e Protezione Civile.

La corsa su strada a carattere Nazionale FISDIR e regionale FIDAL competitiva, non competitiva e a passo libero. L’iscrizione è riservata a: – atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL, che abbiano compiuto il 18° anno di età (millesimo di età) – atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL e della normativa sanitaria

La manifestazione non competitiva è aperta a tutti. Percorso e distanze: Competitiva Km.10,050; non competitiva Km.10,050; Fitwalking, Nordic Walking e passo libero a scelta Km.4,800, Km.10,050. i protocolli d.p.c.m. eventualmente previsti dall’emergenza pandemica alla data della manifestazione saranno rigorosamente posti in essere. norme e quote d’iscrizione: il termine ultimo per l’iscrizione alla gara competitiva scade alle ore 20,00 del 30/03/2023 sia per gli individuali che per le Società Sportive, agli iscritti è previsto l’omaggio di una bellissima medaglia.

Per la partecipazione alla non competitiva, Fitwalking, Nordic Walking e passo libero il costo dell’iscrizione è di €.12,00 e può essere effettuata – contestualmente al ritiro del pettorale, della maglia tecnica – sabato 01 aprile 2023 dalle h.10,00 alle h.17,00 e domenica mattina fino alle h. 9,15 presso lo stand del Progetto Filippide previsto in P.za Bocca della Verità

Ritiro pettorali: sia della gara competitiva che della non competitiva di Km.10,050 si possono ritirare ESCLUSIVAMENTE sabato 01/04/2023 dalle h.10,00 alle h.17,00 nello stand del Progetto Filippide previsto in P.za Bocca della Verità

PARTENZA: P.za Bocca della Verità – Roma alle h.09.30 cronologicamente gara competitiva, non competitiva da Km.10,050 e a seguire le altre distanze non competitive da percorrere (Fitwalking, Nordic Walking e passo libero). tempo massimo: il tempo massimo di percorrenza consentito è di 10 minuti al Km (h.1,40m). Oltre tale tempo il partecipante sarà invitato da addetti dell’Organizzazione a procedere autonomamente sotto la propria responsabilità.

Gli atleti, iscritti alla competitiva, saranno forniti di chip elettronico per la rilevazione del tempo di gara che dovrà essere restituito dopo il traguardo pena l’addebito del costo dell’apparecchiatura (€.18,00). I partecipanti durante lo svolgimento della manifestazione saranno assistiti da un adeguato servizio medico, dal servizio di giuria espletato dal Gruppo Giudici di Gara della Fidal, da personale della Protezione Civile e addetti dell’organizzazione. CLASSIFICHE: La classifica sarà redatta dalla società organizzatrice e convalidata dai Giudici di Gara ai sensi dell’art. 12 comma 4 del Regolamento delle manifestazioni Fidal: una classifica con l’arrivo generale e una per le prima tre donne e i primi tre uomini.

Premiazioni: Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne arrivati con materiale sportivo e/o alimentare. Verranno inoltre premiati/e i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile con materiale sportivo e/o alimentare. Le premiazioni di Categoria saranno effettuate sul posto dopo la pubblicazione delle classifiche