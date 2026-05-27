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Domenica 31 tappa finale del Giro d’Italia, la mobilità

Dall'Eur al Circo Massimo: le modifiche alla circolazione

Redazione - 27 Maggio 2026

Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d’Italia 2026. La tappa conclusiva di domenica 31 maggio partirà dall’Eur con passaggio sul litorale di Ostia e ritorno, proseguendo poi con un circuito lungo le vie del Centro, con arrivo al Circo Massimo.

Il piano mobilità

Dalla mezzanotte di sabato 30 maggio (notte tra venerdì e sabato) all’Eur sarà in vigore il divieto di fermata e di transito in viale Pasteur dal Quadrato della Concordia a viale dell’Astronomia e nell’area dello stesso Quadrato della Concordia.

Dalla mezzanotte del 31 maggio (notte tra sabato e domenica), scatterà il divieto di fermata in via Ciro Il Grande, piazzale dell’Agricoltura, via Chopin tra via Bizet e viale Beethoven, viale dell’Urbanistica, viale dell’Astronomia tra viale Pasteur e viale Beethoven, piazzale Sturzo, viale Beethoven tra via Chopin e viale Europa, piazzale Asia, viale Europa da viale Beethoven alla Colombo, piazzale delle Nazioni Unite, piazza Marconi, viale Civiltà del Lavoro tra piazzale Adenauer e il Quadrato della Concordia, largo Pella, piazzale Nervi, piazzale Colombo, i lungomare Lutazio Catulo e Duilio, piazza Sirio, piazzale Magellano, via Carbonelli da lungomare Vespucci a via Valladolid e la stessa via Valladolid da via Carbonelli a piazzale Colombo.

Dalle 8 di domenica, prima per l’allestimento del percorso poi per lo svolgimento della corsa, inizieranno i divieti di transito nelle strade o nei tratti di strada interessati dal passaggio della gara.

Dalle 13, saranno chiuse al traffico le carreggiate centrali della Colombo per l’intero percorso, compresi i tratti di lungomare e il percorso nell’area di Ostia.

Sempre dalle 13, in via Valladolid, via dell’Aquilone e via di San Fiorenzo, la viabilità sarà modificata e la circolazione sarà regolata con un senso unico di marcia: in via Valladolid, da via Carbonelli a piazzale Cristoforo Colombo; in via dell’Aquilone, da via Vivaldi a piazza della Stazione di Castel Fusano; in via di San Fiorenzo, da piazzale Magellano a via Grimaldi Casta.

Aggiornamenti e ulteriori informazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Family Ride e Giroland

Domenica mattina appuntamento anche con la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro di Roma.

Dopo il successo delle passate edizioni l’evento, promosso da Roma Capitale e RCS Sports & Events, offrirà un’occasione unica per vivere da protagonisti l’atmosfera del Giro.

In Piazza del Popolo dalle 13 alle 18:30, inoltre, sarà allestita Giroland, il villaggio rosa dove si potrà partecipare a momenti di intrattenimento grazie a RTL 102.5, radio ufficiale dell’evento.

 

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