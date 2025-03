“Donne in cattedra” al liceo Kant

Il 5 marzo 2025 si terrà nel liceo Kant l’evento “Donne in cattedra” organizzato in collaborazione con l’associazione di quartiere “Noi Torpigna OdV”.

L’evento è dedicato all’impegno e al talento femminile messi in campo sempre e in ogni settore. Impegno capace di spronare le giovani e i giovani allievi a superare i pregiudizi di una società ancora spesso vittima di annosi stereotipi.

Gli interventi, fatti per piccoli gruppi, hanno come obiettivo quello di portare la vita reale nelle classi, arricchendo l’esperienza formativa, che già si svolge nella scuola. L’evento sarà anche l’occasione per parlare di orientamento in rosa, con docenti e ricercatrici delle più importanti università di Roma e dei maggiori centri di ricerca italiani.

Dicono i due docenti, Maria Luigia Menditto e Alfonso Liparulo, “inventori” dell’evento: «grazie alla lungimiranza della dirigente Elisabetta Durantini, che da sempre sostiene questi progetti di apertura al territorio, siamo riusciti a raccontare alle nostre alunne, storie al femminile di successo e determinazione nei vari campi, con particolare attenzione al settore terziario.

Abbiamo così invitato le associazioni amiche di “Noi Torpigna”, che hanno risposto in gran numero. Grazie ad associazioni come “A Sud” e la “Scuola Superiore di mediazione linguistica San Domenico”, abbiamo portato la vita reale nelle classi».

