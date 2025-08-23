Due eventi letterari a Ischitella nel Gargano

Tutto è pronto per i due eventi che vedranno impegnato a Ischitella nel Gargano il nostro instancabile Vincenzo Luciani, al quale la nostra redazione augura un vivo successo.

Si tratta innanzitutto, sabato 30 agosto 2025 ore 20:30 della presentazione del suo ultimo libro “Valfenera&Ischitella a piedi” che si terrà presso il Fossato dell’Amore in via Petrarca nel Centro storico della cittadina garganica. Conduce Antonio Caputo, presenta il libro Michelina Menonna, intervengono: Lucrezia Cilenti, Valeria Disciglio, Jessica Pizzarelli e naturalmente l’autore del libro che ha avuto successo nella presentazione tenutasi a Valfenera l’8 agosto scorso.

Venerdì 5 e sabato 6 settembre si terrà tra Foce Varano e Ischitella la due giorni della XXII edizione del Premio Ischitella-Pietro Giannone, il cui fitto programma è nella locandina.

