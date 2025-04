Ecoitaliasolidale: emozione e sorrisi al Sant’Eugenio, grande successo per la “Giornata solidale verso i bambini”

Una mattinata speciale, carica di emozione e umanità, ha illuminato il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma grazie alla “Giornata solidale verso i bambini”, l’iniziativa promossa da Ecoitaliasolidale in collaborazione con il Distaccamento Ostiense del Corpo dei Vigili del Fuoco di Roma.

L’evento ha visto una calorosa partecipazione, trasformando i corridoi ospedalieri in uno spazio di festa, stupore e solidarietà. I Vigili del Fuoco, da sempre simbolo di coraggio e vicinanza alla cittadinanza, hanno portato con sé non solo mezzi di soccorso operativo, ma anche sorrisi, giochi e tanto calore umano.

I piccoli pazienti, con occhi pieni di meraviglia, hanno accolto i loro “eroi in divisa” con entusiasmo, ricevendo doni e affetto in un momento di vera condivisione.

«La gioia negli occhi dei bambini e la gratitudine delle famiglie e del personale sanitario sono la conferma che iniziative come questa hanno un valore che va oltre ogni parola», ha dichiarato Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale.

A sottolineare l’importanza del messaggio solidale, anche le parole di Ferruccio Fumaselli, Ambasciatore del Volontariato e della Pace: «Nel cammino verso il Giubileo, costruire ponti di solidarietà tra istituzioni, volontariato e sanità è un dovere e una speranza concreta».

Determinante il supporto della Direzione Sanitaria e in particolare della Dott.ssa Elisabetta Cortis, Direttrice della UOC di Pediatria, che insieme a tutto il personale ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, contribuendo alla sua riuscita.

Ecoitaliasolidale presente anche con la Responsabile per il Lazio, Giuliana Salce, al termine dell’evento ha ringraziato la squadra dei Vigili del Fuoco presenti e tutto lo staff medico e infermieristico del Reparto di Pediatria del Sant’Eugenio.

L’auspicio condiviso è che queste giornate di solidarietà possano moltiplicarsi, regalando speranza e momenti di gioia a chi ne ha più bisogno.

