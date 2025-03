Edicole, D’Amato (AZ): presidio fondamentale per la nostra città, azione presenta mozione in comune

“In questi anni abbiamo assistito alla chiusura di centinaia di edicole, con la perdita di posti di lavoro e una limitazione della libertà di informazione. Istituzioni, editori e sindacati devono farsi carico di questo tema, fondamentale per l’informazione, la cultura e la sicurezza urbana delle nostre città.

Le edicole rappresentano un presidio centrale, non solo per Roma ma per tutto il Lazio. Servono misure concrete per rigenerarle, a partire dall’ampliamento dei servizi offerti.

Su questo, Azione, con i consiglieri Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, ha presentato una mozione in Consiglio comunale, e auspico che venga approvata al più presto.”

Lo dichiara Alessio D’Amato, segretario romano di Azione.

