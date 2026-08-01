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Enti locali nel Lazio, dalla Giunta Rocca un fondo da 1,7 milioni per unioni di Comuni e Comunità montane

Via libera della Pisana al riparto delle risorse per l'anno 2026. L'assestamento valorizza la gestione associata dei servizi offerta nel 2025: il 90% dei finanziamenti andrà alle Unioni, il restante 10% alle aree montane per garantire standard elevati anche nei piccoli centri

Redazione - 1 Agosto 2026

Un’iniezione di risorse fresche per sostenere i Comuni di minori dimensioni e rafforzare la rete dei servizi essenziali sui territori della regione.

La Giunta regionale del Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha approvato – su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali Luisa Regimenti – la delibera che fissa criteri, modalità e riparto dei fondi destinati alle forme associative dei Comuni per l’anno 2026.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 1.736.650,70 euro e andrà a premiare l’efficienza e le funzioni gestite in sinergia dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità Montane nel corso del 2025.

La suddivisione delle risorse e i criteri d’assegnazione

La ripartizione stabilita dalla Pisana individua una precisa priorità strategica:

Unioni di Comuni: a loro andrà il 90% dello stanziamento, pari a 1.562.985,63 euro, per incentivare l’accorpamento delle funzioni amministrative e dei servizi di prossimità.

Comunità Montane: riceveranno il restante 10%, pari a 173.665,07 euro, a presidio del valore fondamentale che questi enti ricoprono nella salvaguardia e nella gestione delle aree interne e montane.

L’erogazione dei contributi non avverrà a pioggia, ma seguirà un sistema di premialità calibrato sull’effettiva virtuosità degli enti: tra i parametri vincolanti rientrano la capacità organizzativa dimostrata, il numero di funzioni svolte in comune, l’estensione territoriale, il numero di abitanti serviti e l’impegno economico sostenuto dalle amministrazioni nell’anno precedente.

Le parole dell’assessore Regimenti

A sottolineare il valore politico dell’atto è la promotrice della delibera, l’assessore Luisa Regimenti:

«Con questo intervento la Giunta Rocca rinnova il proprio impegno a favore della cooperazione tra gli enti locali. Favorire l’associazionismo significa mettere le amministrazioni nelle condizioni di offrire servizi più efficienti ai cittadini, ottimizzare le risorse disponibili e affrontare insieme le sfide amministrative che, soprattutto nei centri più piccoli, rischiano di compromettere la qualità dei servizi essenziali. L’obiettivo della Regione è garantire ai cittadini gli stessi diritti e le stesse opportunità indipendentemente dal Comune in cui vivono».

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