Estremo degrado nel parchetto di via Castore Durante

Un parchetto che dovrebbe essere luogo di svago per famiglie e bambini si è trasformato, secondo i residenti, in un concentrato di abbandono e degrado.

Tra rifiuti accatastati come vere e proprie discariche a cielo aperto, attività di prostituzione e segnalazioni di spaccio, l’area verde è ormai diventata irriconoscibile.

Gli abitanti della zona, stanchi di vivere in questa situazione, hanno deciso di denunciare pubblicamente il problema, documentandolo con una serie di fotografie che pubblichiamo di seguito.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.