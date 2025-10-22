Eur blindato e strade paralizzate: come il Cybertech Europe 2025 ha fermato Roma Sud

Roma sud ha vissuto ieri una vera e propria giornata da incubo. L’Eur, trasformato in una zona blindata per l’evento Cybertech Europe 2025 al centro congressi de “La Nuvola”, ha paralizzato il traffico, mandando in tilt strade, bus e pendolari.

Auto ferme, code interminabili e cittadini costretti a ripiegare sullo smart working: un quadro quasi surreale per una zona che di solito respira tra viale America e viale Europa.

Oggi, 22 ottobre, le cose sembrano migliorate, ma la calma è relativa. Chi ha deciso di affrontare la Colombo o la via Ostiense ha dovuto fare i conti con deviazioni, rallentamenti e varchi di sicurezza. Altri invece hanno condiviso il proprio “viaggio” nei vari gruppi di quartiere e su social.

La Questura, insieme a Roma Mobilità, ha predisposto un’area di sicurezza che racchiude il cuore dell’Eur: viale America, viale Beethoven, via Liszt, piazzale Guglielmo Marconi, viale della Civiltà Romana e viale dell’Arte.

Tutti i camion e i mezzi con merci pericolose restano fuori, e via Cristoforo Colombo è chiusa tra largo Pella e le rampe per la Roma-Fiumicino.

Il traffico proveniente dal centro è stato deviato verso il viadotto della Magliana, mentre alcune strade interne, come piazzale 25 Marzo 1957 e viale dell’Umanesimo, restano off-limits per tutti tranne che per i mezzi pubblici.

Anche il trasporto pubblico ha dovuto adattarsi. Linee urbane e notturne, tra cui 070, 30, 31, 73, 170, 671, 700, 705, 706, 709, 712, 714, 724, 762, 763, 767, 771, 772, 778 e altre, hanno seguito percorsi alternativi o terminato i loro capolinea in piazzali provvisori.

Alcune linee, come la 771 e la 778, sono state costrette a percorrere viali e strade secondarie tra Beethoven, Tupini, viale dell’Arte e viale dell’Umanesimo, per garantire almeno un servizio minimo.

Divieti di sosta e segnalazioni temporanee hanno modificato ulteriormente la viabilità, con blocchi su viale Asia, viale Lincoln, viale Europa, viale Boston, viale America e viale dell’Arte.

Per chi si muove oggi, la parola d’ordine è pazienza: mappe aggiornate, deviazioni e traffico ridotto a passo d’uomo sono ormai parte della routine.

