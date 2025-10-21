Roma Sud, bloccata per il summit Cybertech 2025. Cittadini esasperati: “Un’ora per dieci minuti di strada”

Roma Sud si è svegliata in trappola. Da viale Europa a via Cristoforo Colombo, passando per la Nuvola e il laghetto dell’Eur, la mattinata di oggi è stata segnata da clacson, lampeggianti e pazienza esaurita.

Il motivo? si chiama Cybertech Europe 2025, il grande summit internazionale dedicato alla sicurezza informatica che ha trasformato l’Eur in una zona blindata.

Fin dalle prime ore del mattino, il quartiere è stato stretto in una morsa di traffico da bollino rosso. File di auto praticamente immobili, motorini in coda, bus deviati e automobilisti che, esasperati, raccontano di aver impiegato “quasi un’ora per percorrere dieci minuti di strada”.

Metro chiusa e viabilità paralizzata

A peggiorare la situazione è arrivata la chiusura della fermata Eur Fermi della Metro B, decisa dalla Questura per motivi di sicurezza.

Una scelta che ha colto di sorpresa centinaia di pendolari, costretti a camminare per raggiungere le altre fermate o affidarsi a navette di superficie.

Attorno al centro congressi de La Nuvola, dove si riuniscono ministri, delegazioni straniere e rappresentanti del mondo digitale, è stato istituito un perimetro di sicurezza con varchi e transennamenti.

La cosiddetta green zone — presidiata da polizia, carabinieri e unità antiterrorismo — è delimitata da viale America, viale Beethoven, via Liszt, piazzale Guglielmo Marconi, viale della Civiltà Romana e viale dell’Arte.

Dentro l’area, vietato l’accesso ai camion e ai mezzi che trasportano merci pericolose, ma anche il transito ordinario è stato fortemente limitato.

Colombo chiusa e deviazioni obbligatorie

Il tratto più critico resta quello della Cristoforo Colombo, chiusa da questa mattina tra largo Pella e le rampe della Roma-Fiumicino.

Chi arriva dal Centro viene deviato verso il viadotto della Magliana, mentre in direzione opposta i divieti si estendono fino a viale Africa e piazzale 25 Marzo 1957. Un labirinto di sensi unici temporanei, pattuglie e nastri bianchi e rossi che ha confuso anche i navigatori satellitari.

“Sembra una città sotto assedio”, commenta un tassista fermo da venti minuti davanti a viale dell’Umanesimo. “Ogni strada è chiusa, e non si capisce dove si possa passare”.

Divieti di sosta a tappeto

Nemmeno i parcheggi sono risparmiati. Sono scattati i divieti di sosta e le rimozioni su un lungo elenco di vie: viale Asia, viale Europa, viale America, viale Shakespeare, viale Lincoln, via Stendhal, via Liszt, fino all’area del Palasport e alla piazza della Stazione Fermi.

Una giornata di disagi annunciata, ma che ha comunque colto molti alla sprovvista. Il piano della Questura — necessario per garantire la sicurezza dell’evento — resterà attivo fino alla fine dei lavori della Cybertech Europe.

Nel frattempo, i romani si rassegnano a un’altra giornata di traffico e nervi tesi. Perché, come spesso accade, anche il futuro digitale del mondo — almeno per oggi — passa per un ingorgo romano.

