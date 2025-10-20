Cybertech Europe 2025, scatta la “zona rossa” all’Eur: maxi misure di sicurezza e strade chiuse

Roma si prepara ad accogliere Cybertech Europe 2025, uno degli appuntamenti internazionali più attesi nel mondo della sicurezza informatica.

Ma insieme ai riflettori del grande evento in programma il 21 e 22 ottobre al centro congressi La Nuvola dell’Eur, arrivano anche divieti, blocchi al traffico e controlli straordinari che trasformeranno per due giorni la mobilità del quartiere.

La Prefettura e la Questura di Roma, in coordinamento con la Polizia Locale, hanno infatti predisposto un piano di sicurezza a largo raggio che scatterà dalle 6 del mattino di martedì 21 ottobre e resterà in vigore fino a cessate esigenze del 22 ottobre.

Un dispositivo necessario – spiegano dal Campidoglio – per garantire il regolare svolgimento dell’evento che vedrà la partecipazione di delegazioni internazionali, rappresentanti delle istituzioni e figure di rilievo del settore tecnologico e della difesa.

Le strade chiuse e la “green zone”

Sorvegliata speciale sarà via Cristoforo Colombo, dove scatteranno divieti di transito da largo Giuseppe Pella alle rampe della Roma-Fiumicino, su entrambe le carreggiate e le complanari.

Stesso provvedimento anche nel tratto da piazzale 25 marzo 1957 a viale dell’Umanesimo, in direzione centro, con eccezione per i mezzi Atac e Cotral.

Stop anche alla circolazione – fatta eccezione per il traffico locale – tra viale dell’Umanesimo e viale Africa, e da viale Africa a largo Pella. Per chi arriva dal centro città sarà invece obbligatoria l’uscita sul Viadotto della Magliana.

Ma la misura più stringente sarà la cosiddetta “Green Zone”, in vigore dalla mezzanotte e mezza del 21 ottobre fino al termine dell’evento.

L’area “blindata” – disposta dalla Prefettura – comprenderà il perimetro formato da viale America, viale Beethoven, via Liszt, piazzale Guglielmo Marconi, viale della Civiltà Romana e viale dell’Arte.

In questo quadrante scatterà il divieto assoluto di transito per tutti i mezzi pesanti, in particolare autocarri e veicoli che trasportano merci pericolose, come combustibili, esplosivi o armi.

Divieti di sosta e controlli già da lunedì pomeriggio

Le prime limitazioni sono già operative: dalle 15 di oggi, lunedì 20 ottobre, e fino al 22, nell’area circostante La Nuvola sono entrati in vigore divieti di sosta e di fermata per tutti i veicoli.

La Polizia Locale raccomanda ai cittadini di verificare la segnaletica temporanea, pianificare percorsi alternativi e utilizzare, se possibile, i mezzi pubblici o la metropolitana, per evitare disagi e rallentamenti in una zona che, nei due giorni del summit, sarà a tutti gli effetti un’area ad alta sicurezza.

