Eur Spa, Gualtieri: buon lavoro a nuovo Cda

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Cda di Eur spa e a Claudio Carserà, nominato Amministratore Delegato. Insieme con Enrico Gasbarra, confermato Presidente, la Società potrà proseguire in un percorso importante di crescita.

Ringrazio Angela Maria Cossellu per l’impegno profuso in questi anni”. Così in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

