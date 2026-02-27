Europa League, sarà derby tutto italiano: Bologna-Roma agli ottavi

Non è stato il sorteggio più clemente per le italiane ancora in corsa. Dall’urna della sede UEFA è uscito l’accoppiamento che nessuno tra i tifosi giallorossi e rossoblù avrebbe voluto: una sfida tutta tricolore che garantirà un’italiana ai quarti, ma al prezzo di un’eliminazione dolorosa.

Il calendario: andata in Emilia, ritorno all’Olimpico

Il doppio confronto si giocherà nel giro di sette giorni:

Andata: giovedì 12 marzo allo stadio Renato Dall’Ara.

Ritorno: giovedì 19 marzo tra le mura amiche dello Stadio Olimpico.

La Roma avrà dunque il vantaggio, non banale, di giocare il match decisivo davanti al proprio pubblico, cercando di sfruttare il fattore campo che spesso si è rivelato fondamentale nelle notti europee.

Il tabellone verso la finale

Oltre agli ottavi, il sorteggio ha già tracciato il possibile cammino verso la gloria. In caso di passaggio del turno contro la squadra di Italiano, i giallorossi si troverebbero davanti a un bivio di altissimo livello.

Nei quarti di finale, infatti, la vincente di Roma-Bologna affronterebbe una tra gli inglesi dell’Aston Villa (tra i favoriti alla vittoria finale) e i francesi del Lille.

