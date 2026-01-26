Fabrizio Trainito vince il “Narrator Cortese”

Nella serata di domenica 25 gennaio si è svolta la premiazione per il concorso letterario “Narrator cortese” delle pro loco del Lazio. Come descritto anche dagli organizzatori, il premio rappresenta un’importante opportunità per dare voce ai racconti che costituiscono il patrimonio immateriale dei borghi del Lazio.

Vincitore del primo premio il nostro collaboratore Fabrizio Trainito con il racconto storico “L’assedio al castello di Santa Severa“.

“Questo riconoscimento rappresenta per me un’esperienza unica e un onore” ha dichiarato Trainito “Oltre ai giudici e agli organizzatori della proloco di Ladispoli, ringrazio Flavio Enei che ha ispirato il racconto quando ha presentato il suo libro sul castello in un evento Gatc Santa Severa, Gianni dell’ Associazione Centumcellae di Civitavecchia e Daniele DI Giulio del FAI, che mi hanno aiutato nella ricerca storica e Anna della proloco di Santa Severa che mi ha invitato al concorso.”

Inoltre, sabato 7 febbraio alle 17:30, Trainito presenterà il suo ultimo lavoro, “La sentinella delle nascite“, presso la libreria Ciampi Editore in via Sabotino 2/A (in collaborazione con Edizioni Viale Carso e Anagogia APS), evento durante il quale verranno letti alcuni brani del libro da Antonino Anzaldi. L’incontro sarà un’occasione per incontrare l’autore e per scoprire i suoi “racconti distopici” contenuti in questo libro di fantascienza

