“Face to Face with our image” con Cristina Valeri al Centro culturale Lepetit

Dopo i due incontri con Cristina Valeri, al Centro Culturale Lepetit, dove sono stati trattati, nel primo incontro “La storia della fotografia, I Cambiamenti nella società prodotti dalla fotografia ed i grandi fotografi: – Henri Cartier Bresson – Eve Arnold” e nel secondo incontro “I grandi fotografi: – Robert Capa – Gerda Taro – Lee Miller e Fotografia e Fotografi Contemporanei ed Uso della Fotografia al tempo dei Social”, visto l’interesse raccolto ed i consensi molto positivi dei presenti, si propone un terzo incontro dal titolo “Face to Face with our image” .

Scrive Cristina Valeri: “Lo sguardo di una fotografa è uno sguardo privilegiato nell’osservazione di come gli esseri umani vivono la propria immagine dentro di sé e oltre sé. Nel corso degli anni, ho potuto verificare che ogni qual volta il mio obiettivo si posa sul volto di qualcuno una reazione, seppur minima, si verifica sempre. Può essere un piccolo cambiamento di postura, un lieve tocco tra i capelli, un sorriso che si apre o si chiude, l’imbarazzo che arriva fulmineo spingendo al diniego, oppure al contrario, l’istintivo mettersi in posa.

Di sicuro, quasi sempre, viene pronunciata la frase di rito sulla poca fotogenia della quale quasi tutta l’umanità pensa di essere priva. Cosa ci raccontano questi volti e quante altre implicazioni sociali che riguardano il nostro modo di osservarci e osservare ci circonda? Quindi Vi proponiamo di incontrarci Martedì 24 marzo 2026 alle ore 17, presso la sede del Centro Culturale in via Lepetit 86. Per favore prenotarsi via Email: culturalepetit@gmail.com o in segreteria al fine di una migliore organizzazione“.

“L’Associazione L’INCONTRO – precisa Giorgio Grillo – organizza e propone molti eventi permettendo la partecipazione anche a non iscritti all’Associazione, ma la forza di un’associazione sta soprattutto nel numero di associati. Quindi noi proseguiremo nella nostra politica, ma vi invitiamo, ad associarvi, per darci sempre più forza. Grazie“.

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