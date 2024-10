Fascia Verde, rinviato lo stop per i veicoli diesel Euro 4 e benzina Euro 3

Dopo il dialogo e il confronto con l’Amministrazione Capitolina, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la delibera per rinviare di un anno i divieti di ingresso nella Fascia Verde di Roma alle auto diesel Euro 4 e Benzina Euro 3.

Niente stop quindi per i diesel Euro 4 e le benzina Euro 3, ma misure alternative come:

– la limitazione delle emissioni inquinanti dei riscaldamenti;

– lo smart working per la riduzione del traffico in città;

– ulteriore efficientamento del servizio di trasporto pubblico;

– completamento del piano di rinnovo, già in atto, del parco circolante del trasporto pubblico locale;

– ampliamento del verde cittadino con nuovi alberi;

– efficientamento energetico degli edifici.

“Siamo molto soddisfatti per l’approvazione della delibera regionale che, accogliendo le nostre richieste, conferma la proroga per l’ingresso nella Ztl Fascia Verde per le auto e i veicoli commerciali diesel euro 4” ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè.

“L’interlocuzione con Arpa e Regione Lazio ha prodotto i risultati sperati anche alla luce dei dati positivi circa la presenza, in flessione negli ultimi tempi, di No2 e Pm10.

Così come importanti sono state le azioni mitigative dell’inquinamento messe in campo, a partire dalla modulazione degli orari degli impianti di riscaldamento e dei progressi sul fronte della forestazione urbana.

La delibera regionale ci consente ora di modulare al meglio gli interventi sulla sostenibilità ambientale nell’ottica di una migliore sostenibilità sociale degli stessi” ha aggiunto Patanè.

“Era la soluzione che auspicavamo, frutto di un dialogo istituzionale serio e proficuo che è stato messo in campo nell’interesse esclusivo dei cittadini” ha dichiarato la Presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli.

