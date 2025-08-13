Ferragosto con il cuore: la Rete Artemisia Lab aperta per gli anziani anche il 14 e 15 agosto

Mentre il ritmo della città rallenta, c’è chi sceglie di restare in prima linea. La Fondazione Artemisia, guidata da Mariastella Giorlandino, annuncia che la Rete Artemisia Lab rimarrà operativa anche nelle giornate del 14 e 15 agosto, offrendo gratuitamente elettrocardiogrammi e misurazione della pressione arteriosa a tutti gli over 70.

“È eticamente doveroso garantire un presidio di sicurezza e assistenza per chi resta, soprattutto per i più fragili”, sottolinea Giorlandino, ricordando come l’estate, e in particolare il Ferragosto, possa trasformarsi in un momento di grande solitudine per gli anziani.

Non si tratta soltanto di prestazioni mediche: nelle strutture Artemisia Lab si troveranno anche accoglienza, ascolto e un luogo dove trascorrere qualche ora lontano dall’isolamento. “Gli anziani – ricorda la Fondazione – sono la memoria viva della nostra storia e una ricchezza sociale insostituibile. Prendersi cura di loro significa custodire valori, esperienze e radici che orientano il domani”.

Un messaggio forte, che trasforma il Ferragosto in un’occasione di solidarietà concreta: “Essere presenti nei momenti di maggiore solitudine non è solo un dovere morale, ma un atto di civiltà”, conclude Giorlandino.

